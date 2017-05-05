Вернуть в строй: гомельчане пронесут портреты фронтовиков 9 Мая

ГОМЕЛЬ, 6 мая — Sputnik. В Гомеле шествие с портретами солдат Великой Отечественной войны состоится в День Победы на главной городской улице, до сих пор акция проводилась накануне праздника и не в центре города.

Минске - многие минчане принесли фото своих родственников, сражавшихся на фронтах ВОВ." title="Акция памяти Беларусь помнит впервые прошла в Минске - многие минчане принесли фото своих родственников, сражавшихся на фронтах ВОВ." class="">

Минске - многие минчане принесли фото своих родственников, сражавшихся на фронтах ВОВ." title="Акция памяти Беларусь помнит впервые прошла в Минске - многие минчане принесли фото своих родственников, сражавшихся на фронтах ВОВ." class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Акция "Бессмертный полк" в Минске все-таки пройдет

"Парад победителей" — это белорусский аналог "Бессмертного полка" в России. Гомельчане с портретами своих дедов и прадедов идут в колонне, потому что чтут их подвиг и считают шествие единственно верным способом "вернуть их в строй".

Формировать колонну начнут в 10 часов 9 Мая на площади Восстания. Шествие по улице Советской начнется в 10:30 и завершится митингом у Вечного огня на площади Труда. Ожидается, что в колонне рядом с ветеранами будут идти представители областного и городского исполнительных комитетов, общественных организаций, трудовых коллективов.

Горожанам предлагают прийти на парад с фотопортретами своих родственников, участвовавших в войне. В прошлом году акцию поддержали 1000 человек. По словам организаторов, интерес к "Параду победителей" растет, с каждой весной к нему присоединяется все больше участников.



© Sputnik/ Анна Соколова В 2016 году свыше 1000 гомельчан вышли с портретами фронтовиков на Парад победителей

После завершения шествия все желающие смогут осмотреть военную технику на главной городской площади, отведать солдатской каши у Музея военной славы, а на центральной эстраде парка начнется концертно-музыкальная программа, передает гомельский корреспондент Sputnik.