Современные материалы для восстановления деревянного пола и ухода за ним*

Планируете шлифовать деревянный пол, но не знаете что для этого нужно? Тогда эта статья для вас. Специалисты двух компаний «Хороший Пол» и «ПаркетЛюкс», коллеги и просто хорошие друзья рассказали, какие материалы понадобятся для восстановления деревянного пола и ухода за ним.

Шлифовальные машины

Самый главный инструмент при восстановлении паркета и доски пола — это шлифовальная машина. Она обязательно должна быть современной и от надежного производителя. Многие паркетчики в Минске до сих пор используют оборудование советских времен, что крайне непрофессионально и в некоторых случаях даже может являться мошенничеством. Дело в том, что бесплыную шлифовку может гарантировать только современная техника, которая имеет специальную конструкцию для сбора пыли и мусора. У старого оборудования такого предназначения нет. А недобросовестный мастер может об этом умолчать и будет убеждать, что шлифовка беспылная.

В итоге вы останетесь с кучей мусора и зря потраченными деньгами (беспыльная шлифовка несколько дороже обычной). А в некоторых случаях старое оборудование может повредить покрытие, оставить после себя серьезные сколы и другие дефекты. Прежде чем взять в аренду шлифовальную машину или нанять специалистов, обязательно поинтересуйтесь маркой оборудования. В арсенале компаний «Хороший Пол» и «ПаркетЛюкс» представлены только современные модели, которые позволяют обеспечить качественный результат. Ознакомиться с имеющимися машинами без проблем можно на сайте.

Типы шлифовальных машин

Существует несколько типов шлифовальных машин. Каждое оборудование предназначено для конкретных целей и задач и подбирается индивидуально, в зависимости от исходного состояния покрытия.

- Шлифовальная машина барабанного типа. Это универсальная машина, которая применяется для первичной обработки поверхности. Так как такая машина заправляется довольно крупной абразивной лентой, то потребуется дополнительная обработка другим оборудованием, чтобы придать полу однородный вид. Некоторые модели шлифовальных машин барабанного типа также снабжены функцией циклевки и могут снимать сразу толстый слой дерева. Это важно, когда пол находится в очень плохом состоянии.

- Трехдисковая шлифовальная машина. Обработка таким оборудованием осуществляется после прохода шлифовальной машиной барабанного типа. В частности, это необходимо для очень старых покрытий, при большой степени износа и значительных дефектах, например, после затопления.

- Шлифовальная машина для труднодоступных мест. Специальная машинка компактного размера предназначена для шлифовки труднодоступных мест: под батареей, вдоль плинтусов, в углах и других местах.

Обработка и шлифовка паркета таким оборудованием осуществляется без пыли, быстро и качественно. Вы найдете калькулятор цен на parket-lux.by и сможете предварительно просчитать примерную стоимость работ с учетом всех необходимых расходных материалов.

Промышленный пылесос

Некоторые наивно полагают, что во время шлифовки деревянного пола обойдутся обычным бытовым пылесосом. Но это не так. Чтобы уменьшить концентрацию пыли в воздухе и минимизировать количество грязи и отходов, потребуется специальный промышленный пылесос. Он обладает высокой мощностью и позволяет качественно подготовить поверхность для последующей лакировки или покраски.

Шпаклевка

После шлифовки пола могут образоваться трещины, а также станут видимы стыки между плашками. Чтобы поверхность стала ровной, все щели необходимо замазать шпаклевкой. Это может быть готовая шпаклевочная паста, обязательно в тон вашего паркета или доски пола. Также шпаклевку можно сделать в домашних условиях: смешайте опилки, что остались после шлифовки, с клеем ПВА.

Лак

В качестве финишного покрытия чаще всего используется лак или краска, если речь идет о доске пола. Также можно нанести масло после шлифовки. Финишное покрытие необходимо как для защиты дерева от различного рода воздействий, так и для придания поверхности эстетичного вида.

Остановимся подробнее на лаке, так как в Минске именно его выбирает большинство. Выбор лака зависит от двух факторов: насколько дорого вы готовы за него заплатить и насколько долго вы готовы ждать его высыхания. Как правило, чем быстрее сохнет лак, тем дороже он стоит. Но мы не рекомендуем впадать в такие крайности, лучше придерживаться золотой середины. Профессионалы доверяют таким маркам, как Hesse, Forbo и Kneho. Вы сможете выбрать лак на полиуретановой основе или на водной.

- Лак на полиуретановой основе. Износоустойчив, обладает устойчивостью к химикатам. Чувствителен к влажности дерева.

- Лак на водной основе. Хорошие показатели износоустойчивости, однако и более дорогая стоимость.

Тонировка

Это необязательная часть восстановления паркета и доски пола. К тонировке пола следует прибегать в том случае, если старое покрытие не вписывается в новый интерьер или вам просто не нравится цвет вашего паркета. Более того, тонировка позволит визуально поменять породу дерева и сделать пол более дорогим. Для этой процедуры потребуется специальное тонирующее средство: морилка или масло. Важно помнить: тонировка осуществляется после шлифовки. Если вы используйте морилку, то лакировка обязательна, а в случае с маслом — в дальнейшем покрытии нет необходимости.

Почему лучше нанять профессионалов, чем шлифовать пол самому:

- Профессионалы делают это не в первый раз, они обладают необходимыми знаниями и сноровкой, чтобы отшлифовать быстрее и качественнее.

- В арсенале имеется все необходимое оборудование и расходные материалы. Вам не нужно ходить в магазин и тратить свое время на подготовку.

- Мастера своего дела всегда дают гарантию на выполненные работы.

На сайте вы сможете ознакомиться с предлагаемыми услугами компаний «Хороший Пол» и «ПаркетЛюкс». А калькулятор цен поможет выбрать только необходимое конкретно для вашего пола и просчитать примерную стоимость.

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