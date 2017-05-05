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Компания UFL: старт работы в Беларуси
06.05.2017 09:00 — Новости Общества | БелТА
В начале апреля компания UFL открыла юридическое лицо в Беларуси. Кроме того, начал работу U-F-L.net - сайт в международной доменной зоне, удобный для пользователей из Беларуси. На заказ и доставку букета внутри страны теперь потребуется не более одного дня.Цветочный холдинг UFL уже не первый год знаком жителям Беларуси как надежный и удобный сервис для доставки цветов в любую точку мира. В апреле этого года компания UFL зарегистрировала юридическое лицо в Беларуси и предложила пользователям новый удобный сервис. Им стал сайт в международной доменной зоне - U-F-L.net."Мы изменили акценты, сделали сайт U-F-L.net удобным для пользования из Беларуси, подключаем местный эквайринг: на оформление заказа понадобится совсем немного времени. Кроме того, мы налаживаем и расширяем партнерскую сеть в Беларуси и открыты к сотрудничеству", - отметил Алексей Созинов, управляющий холдинга UFL.Интернет-магазин доставки цветов U-F-L.net максимально удобен для пользователей, он адаптирован под все основные платформы и имеет мобильное приложение - обладает всеми современными преимуществами для электронных продаж. Кроме того, доступность сайта в международном формате позволяет заказать доставку букета для близкого человека, находясь в любой точке мира.В разделах интернет-магазина компании UFL представлено более 600 разнообразных видов букетов и цветочных композиций, которые можно заказать для доставки родным, друзьям, коллегам, знакомым. Чтобы заказать доставку букета в Беларуси, достаточно просто зайти на страницу u-f-l.net/Belarus. Удобное меню сайта поможет выбрать букет к событию - дню рождения, свадьбе, юбилею или появлению малыша.Кроме того, можно просто выразить свои чувства с букетом и подобрать подходящий вариант в разделах "Скучаю", "Люблю", "Благодарю". Каждая цветочная композиция создается только из свежих цветов профессиональными флористами компании, а бережная доставка букетов осуществляется курьерами на индивидуальном автомобиле.Доставка букетов за границу выполняется в течение 24 часов, а заказ цветочной композиции в Беларуси может быть выполнен день в день. Чтобы оформить заказ букета, можно указать только имя получателя и контактный телефон.Холдинг международной доставки цветов UFL успешно работает более 13 лет и имеет представительства в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Алма-Ате, Кишиневе и других крупных городах постсоветского пространства. Компанией выполнено более 330000 доставок букетов во все уголки мира. С UFL сотрудничают 1500 успешных флористов, которые ежедневно создают авторские цветочные композиции. UFL - доставляя чувства.
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В начале апреля компания UFL открыла юридическое лицо в Беларуси. Кроме того, начал работу U-F-L.net - сайт в международной доменной зоне, удобный для пользователей из...
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