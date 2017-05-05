Вынесен приговор могилевчанам, которые забетонировали в гараже убитого ими предпринимателя

Двоих могилевчан приговорили к 22 годам колонии за убийство предпринимателя. Они избили мужчину битой, задушили, а затем забетонировали тело в смотровой яме гаража.



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35-летний Юрий Горенич пропал 21 мая 2016 года. Ушел из дома в неизвестном направлении в халате и шлепанцах. Милиция задержала двух могилевчан, которых заподозрили в причастности к пропаже Горенича. Один из них был давно знаком с потерпевшим, между ними сложились неприязненные отношения.

Следствие установило, что 49-летний и 41-летний виновные приехали к Гореничу, избили его бейсбольной битой, задушили, а труп перевезли на машине на работу к 49-летнему могилевчанину — в гараж директора одного из предприятий Могилева. В смотровой яме гаража выкопали дополнительную яму, положили туда труп и забетонировали.

Подозреваемые пытались замести следы преступления . Вещи погибшего они сожгли в разных местах города, как и часть тахты, которую увезли с места убийства. Обгоревшие остатки мебели позже обнаружили на краю леса в районе остановки общественного транспорта «в/ч Пашково».

Также виновные сняли с потерпевшего золотые украшения и забрали мобильный телефон. Общая сумма похищенного составила 2 665,8 рублей.

Мотивом убийства стал конфликт из-за раздела дома, который мужчины купили вместе, когда у них был общий бизнес. Позже, когда у них появились семьи, дом нужно было поделить. На этой почве возник конфликт, пояснила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Семья убитого после убийства предпринимателя фактически жила под одной крышей с убийцей отца и мужа.

Свою вину в совершенных преступлениях виновные признали частично. Областной суд вынес обвинительный приговор. За разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения и убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, оба получили по 22 года колонии строгого режима. В пользу потерпевших — жены и дочери погибшего — с обвиняемых взыскали моральный вред в размере 200 тыс. рублей.

Приговор Могилевского областного суда в законную силу не вступил.