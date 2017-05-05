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Вынесен приговор могилевчанам, которые забетонировали в гараже убитого ими предпринимателя
06.05.2017 09:20 — Новости Общества | Tut.by
Двоих могилевчан приговорили к 22 годам колонии за убийство предпринимателя. Они избили мужчину битой, задушили, а затем забетонировали тело в смотровой яме гаража.
35-летний Юрий Горенич пропал 21 мая 2016 года.
Следствие установило, что 49-летний и 41-летний виновные приехали к Гореничу, избили его бейсбольной битой, задушили, а труп перевезли на машине на работу к 49-летнему могилевчанину — в гараж директора одного из предприятий Могилева. В смотровой яме гаража выкопали дополнительную яму, положили туда труп и забетонировали.
Подозреваемые
Также виновные сняли с потерпевшего золотые украшения и забрали мобильный телефон. Общая сумма похищенного составила 2 665,8 рублей.
Мотивом убийства стал конфликт из-за раздела дома, который мужчины купили вместе, когда у них был общий бизнес. Позже, когда у них появились семьи, дом нужно было поделить. На этой почве возник конфликт, пояснила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. Семья убитого после убийства предпринимателя фактически жила под одной крышей с убийцей отца и мужа.
Свою вину в совершенных преступлениях виновные признали частично. Областной суд вынес обвинительный приговор. За разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения и убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, оба получили по 22 года колонии строгого режима. В пользу потерпевших — жены и дочери погибшего — с обвиняемых взыскали моральный вред в размере 200 тыс. рублей.
Приговор Могилевского областного суда в законную силу не вступил.
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Двоих могилевчан приговорили к 22 годам колонии за убийство предпринимателя. Они избили мужчину битой, задушили, а затем забетонировали тело в смотровой яме гаража.
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