В период с 12 мая по 24 июня в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута» будет ограничено движение автомобильного транспорта, сообщили в Гомельской таможне.

Ограничение вводится в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля.

На участках работ будет организовано реверсивное движение транспортных средств, — уточнили в таможне.