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С 12 мая в пункте пропуска "Новая Гута" будет ограничено движение

06.05.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В период с 12 мая по 24 июня в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута» будет ограничено движение автомобильного транспорта, сообщили в Гомельской таможне.

Ограничение вводится в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля.

На участках работ будет организовано реверсивное движение транспортных средств, — уточнили в таможне.

 
 
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Ограничение вводится в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля.

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