|
С 12 мая в пункте пропуска "Новая Гута" будет ограничено движение
06.05.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by
В период с 12 мая по 24 июня в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута» будет ограничено движение автомобильного транспорта,
Ограничение вводится в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля.
На участках работ будет организовано реверсивное движение транспортных средств, — уточнили в таможне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничение вводится в связи с проведением строительных работ по установке стационарных систем радиационного контроля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии