Аптекарский огород и рецепты из трав. Ароматный музей появится в Лиде

Ароматный музей появится в Лиде. В Лидском районном экологическом центре детей и молодежи создают душистую экспозицию целебных и ароматических трав и растений, сообщает БЕЛТА.



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В музейной комнате представят десятки растений разных видов, основное количество которых произрастает на полях и лугах области. Экспонатами будут живые и засушенные травы и цветы, эфирные масла, всевозможные саше, ароматические свечи, настойки и другие предметы, связанные с использованием душистых растений. Здесь можно будет почувствовать запах сена, чабреца и мяты, аромат соснового леса и лавандовых полей, увидеть, из чего делают ваниль.

Также в музее разобьют «аптекарский» огород с живыми лекарственными травами. Таким образом туристы смогут не только насладится ароматами, но и научиться распознавать полезные виды, чтобы собирать самостоятельно или даже выращивать на своем участке.

«Музей планируется открыть к сентябрю, сейчас над его созданием активно работают сотрудники центра и участники кружков, дети привлекают родителей. Мы также собираем предложения потенциальных посетителей о том, в каком виде они хотели бы видеть этот музей. Также будем благодарны за предоставленные материалы — например, редкие рецепты использования сборов, семена, предметы быта, связанные с аромолечением», — рассказала заведующая отделом экологического центра Ольга Пилипчик и добавила, что музей предложит посетителям интересный информационный блок об использовании трав и растений в медицине, косметологии и кулинарии разных стран. Сотрудники поделятся рецептами настоев, травяных сборов и мазей.

Кстати, в Гродненской области функционируют 444 музея, включая частные, школьные и вузовские, ведомственные музейные комнаты.