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Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили
06.05.2017 09:56 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,479 млрд в эквиваленте, купило - $1,762 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $716,68 млн.Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-апреле продали иностранной валюты на $5,525 млрд в эквиваленте, купили - $5,482 млрд.Нерезиденты Беларуси за четыре месяца продали валюты на $169,27 млн в эквиваленте, купили - $54,38 млн.-0-
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С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,479 млрд в эквиваленте, купило - $1,762 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $716,68 млн.
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