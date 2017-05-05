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Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили

06.05.2017 09:56 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,479 млрд в эквиваленте, купило - $1,762 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $716,68 млн.Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-апреле продали иностранной валюты на $5,525 млрд в эквиваленте, купили - $5,482 млрд.Нерезиденты Беларуси за четыре месяца продали валюты на $169,27 млн в эквиваленте, купили - $54,38 млн.-0-
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $2,479 млрд в эквиваленте, купило - $1,762 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $716,68 млн.

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