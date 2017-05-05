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МЧС о проверке на "Милавице" из-за госпитализации швей: опасных веществ в воздухе не выявлено
06.05.2017 10:29 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям после того, как несколько швей почувствовали себя плохо на рабочем месте, провели оперативный анализ воздуха на СП ЗАО "Милавица": концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Две работницы предприятия попали в больницу, еще одной женщине медпомощь понадобилась позже. "На место выезжал автомобиль радиационно-химической защиты МЧС. Мы проводили обследование в оперативном режиме. Концентрации опасных веществ не выявлено", - рассказал Виталий Новицкий. На предприятие были направлены также специалисты санитарно-эпидемиологической службы. По словам Виталия Новицкого, они провели более детальные замеры и дали такое же заключение, как и МЧС - об отсутствии опасных веществ в воздухе.-0-
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Две работницы предприятия попали в больницу, еще одной женщине медпомощь понадобилась позже. "На место выезжал автомобиль радиационно-химической защиты МЧС. Мы...
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