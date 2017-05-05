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Лукашенко Путину: День Победы - память о единстве истории и духовного опыта

06.05.2017 09:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил зарубежных коллег с праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Он назвал 9 мая символом мужества, отваги, патриотизма и чести.

Лукашенко в своем поздравительном послании президенту России Владимиру Путину отметил, что День Победы «напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях».

«Символично, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее», - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также поздравил коллег из Азербайджана Ильхама Алиева, Армении Сержа Саргсяна, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, Молдовы Игоря Додона, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиеева, Украины Петра Порошенко и Грузии Георгия Маргвелашвили.

Кроме того, поздравления направлены российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикерам Совета Федерации Валентине Матвиенко и Госдумы Вячеславу Володину, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Война и экономика
 
 
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Президент Беларуси в преддверии 72-й годовщины Победы направил поздравительные послания лидерам стран СНГ и Грузии.

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