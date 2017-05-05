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ГПК: очереди на выезд из Беларуси увеличиваются

06.05.2017 10:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Очереди в пограничных пунктах пропуска на выезд из Беларуси накануне длинных выходных увеличатся, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"По сравнению с обычной неделей, когда пять рабочих дней и два выходных, накануне так называемых длинных выходных очереди на выезд всегда увеличиваются — на 30-50%", — сообщил Sputnik в субботу официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, в условиях увеличения очередей гражданам, выезжающим в страны ЕС, разумнее будет следить за интерактивной картой на официальном сайте ГПК, где в режиме реального времени обновляется информация о количестве автомобилей, которые стоят в очередях в пунктах пропуска.

Также Бычковский посоветовал водителям вносить корректировки в свой маршрут с учетом количества автомобилей в том или ином пункте пропуска. В данной связи он привел пример с пунктом пропуска "Брест" (Варшавский мост). "В этом пункте пропуска всегда много машин на выезд. Вот и по состоянию на 10:00 субботы там ожидают выезда 100 легковых автомобилей. В пункте пропуска "Домачево" автомобилей на выезд нет. Чем стоять несколько часов в "Бресте", не разумнее ли проехать 30 километров до "Домачево" и пройти границу без очереди?", — сказал официальный представитель ГПК.

Как сообщается на сайте ГПК, в настоящее время на выезд из Беларуси стоят более 670 большегрузных автомобилей, больше всего в пункте пропуска "Каменный Лог" на литовском направлении, на латвийском направлении также есть очереди — от 45 до 70 фур в пунктах пропуска. На польском направлении — на выезд в очередях не стоит ни одной фуры.

В соответствии с интерактивной картой ГПК, на выезд в страны ЕС стоит более 300 легковых автомобилей, в основном на польском направлении.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ГПК рассказали, как правильно выстроить логистику пересечения границы во время длинных выходных.

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