|
Тепло - холодно. Погода в Гомеле и области на выходные
06.05.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Природа продолжает свою незамысловатую игру под названием «тепло-холодно». И эти выходные — не исключение.
Сегодня и завтра в Гомеле ожидается +22°, возможны грозы. С понедельника температура начнет понижаться. Днем — плюс 17°, а ночью уже всего +5°.
Вне зависимости от того, куда соберетесь 9 мая — на парад или на дачу, синоптики рекомендуют одеться потеплее — прогнозируется всего +8°, зато без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Природа продолжает свою незамысловатую игру под названием "тепло-холодно". И эти выходные - не исключение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии