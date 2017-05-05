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Тепло - холодно. Погода в Гомеле и области на выходные

06.05.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Природа продолжает свою незамысловатую игру под названием «тепло-холодно». И эти выходные — не исключение.


Сегодня и завтра в Гомеле ожидается +22°, возможны грозы. С понедельника температура начнет понижаться. Днем — плюс 17°, а ночью уже всего +5°.

Вне зависимости от того, куда соберетесь 9 мая — на парад или на дачу, синоптики рекомендуют одеться потеплее — прогнозируется всего +8°, зато без осадков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Природа продолжает свою незамысловатую игру под названием "тепло-холодно". И эти выходные - не исключение.

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