Тепло - холодно. Погода в Гомеле и области на выходные

Природа продолжает свою незамысловатую игру под названием «тепло-холодно». И эти выходные — не исключение.





Сегодня и завтра в Гомеле ожидается +22°, возможны грозы. С понедельника температура начнет понижаться. Днем — плюс 17°, а ночью уже всего +5°.

Вне зависимости от того, куда соберетесь 9 мая — на парад или на дачу, синоптики рекомендуют одеться потеплее — прогнозируется всего +8°, зато без осадков.