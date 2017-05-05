В Гродно будут обрабатывать зоны отдыха против клещей

С 10 по 12 мая в Гродно планируется проведение противоклещевых обработок зон отдыха. В Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что работы запланировано провести в среду в урочище Пышки (тропа здоровья); в четверг — в лесопарке Румлево, лесных массивах в районе улиц Томина — Славинского, улицы Кабяка и в пятницу в Коложском парке, урочище «Лососно». Но обработка пройдет при благоприятном прогнозе погоды — отсутствии осадков, сообщает «Гродненская правда».



Фото: votkinskda.ru, носит иллюстративный характер

Противоклещевые (акарицидные) обработки проводятся специалистами дезинфекционного отделения Гродненского зонального ЦГЭ с использованием препарата для уничтожения иксодовых клещей, рекомендуемого Министерством здравоохранения в безопасном режиме для здоровья людей и сохранности природных биотопов.

Но посещение зон отдыха, где проведены противоклещевые обработки, лучше исключить или хотя бы ограничить в течение трех дней.