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Грузия передаст Беларуси 1,5 тыс. упаковок препарата для лечения гепатита С
06.05.2017 11:02 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия передаст Беларуси 1,5 тыс. упаковок оригинального фармпрепарата для лечения гепатита С. Это предусмотрено межправительственным меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве, который подписан 5 мая во время визита в Грузию заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД."Белорусской стороне на безвозмездной основе будет передано 1,5 тыс. упаковок оригинального фармацевтического препарата "Совальди" для лечения гепатита С", - проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Василий Жарко во время визита провел переговоры с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, вице-премьер-министром - министром образования и науки Александром Джеджелавой, министром труда, здравоохранения и социальных дел Давидом Сергеенко. "Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Грузией, сотрудничество в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма, подчеркнули позитивную динамику двустороннего товарооборота", - отметили в пресс-службе МИД.-0-
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Василий Жарко во время визита в Грузию провел переговоры с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, вице-премьер-министром - министром образования и науки...
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