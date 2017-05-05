В Брестской области 6 детей обрели семью благодаря ДНК-тесту

В текущем году в Брестской области шестеро детей обрели семью благодаря ДНК-тесту, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Обычно это происходит так: женщину лишают родительских прав, а дети попадают в соответствующие воспитательные учреждения. Оттуда нередко малышей забирают отцы, которые ранее не знали, что у них есть ребенок. Бывает, у мужчин нет документов, подтверждающих факт кровных уз. Назначается генетическая экспертиза, которая и способствует воссоединению семьи. Пример приводит официальный представитель управления Государственого комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая:

— Житель Пружанского района благодаря ДНК-тесту в настоящее время готовится усыновить двоих детей, 2013 и 2014 года рождения. Как оказалось, в своем отцовстве по отношению к одному ребенку он был уверен, а в отношении второго — сомневался. Для достоверности самостоятельно решился на генетическую экспертизу. Результаты его удивили — вероятность отцовство по отношению к двум малышам составляет 99,999 процентов.

Скоро огласят результаты генетической экспертизы по делу жителя Барановичcкого района: недавно он узнал, что трое детей, которые были рождены его сожительницей, находятся в детском доме.

За текущий год эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели 96 исследований по установлению биологического родства, за 2016 год — 245. Чаще всего за генетической экспертизой обращаются семьи из Бреста и Пинска.