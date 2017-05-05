На все длинные выходные объявлен оранжевый уровень опасности

На все выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

7 мая, в воскресенье, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории дожди. Ночью в отдельных районах, днем по южной половине республики грозы. В дневные часы при грозах местами сильные ливни, град. Днем в отдельных районах страны шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +6…+13°С; днем +16…+22°С, по Гомельской области до +25°С, в северных районах страны +9…+15°С.

В Минске — временами дожди (вероятность 80−90%), возможна гроза (вероятность грозы 20−30%). Температура ночью +9…+11°С, днем +16…+18°С.

8 мая, в понедельник, резко похолодает. На большей части Беларуси ожидаются дожди, ночью и утром в северных районах — с мокрым снегом. В отдельных районах страны сильные осадки, усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью +2…+9°С, днем +4…+11°С; по юго-востоку в течение суток +10…+14°С, днем местами до +17°С.

В Минске — дождь, ночью и утром продолжительный сильный дождь. Температура ночью +5…+7°С, днем около +7°С.

9 мая, во вторник, ночью по Брестской и Гродненской областям, а на остальной территории страны в отдельных районах, днем на большей части Беларуси прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура ночью 0…+6°С, при прояснениях до -3°С; днем +3…+10°С.

В Минске утром и днем кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Температура ночью +1…+3°С, днем около +5…+7°С.

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