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Беларусь намерена присоединиться к Роттердамской конвенции по вопросам обращения с химвеществами
06.05.2017 11:34 — Новости Общества | БелТА
Фото МИД6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена присоединиться к Роттердамской конвенции по обращению с химвеществами и отходами. Об этом постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич сообщил на встрече высокого уровня, которая прошла 4-5 мая в Женеве на полях конференции сторон Базельской, Стокгольмской и Роттердамской конвенций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.Белорусский постпред принял участие в политическом сегменте конференции сторон Базельской, Стокгольмской и Роттердамской конвенций, регулирующих вопросы обращения с химическими веществами и отходами. "Юрий Амбразевич проинформировал участников встречи о выполнении Беларусью обязательств, принятых в рамках Базельской и Стокгольмской конвенций, в контексте достижения целей устойчивого развития, а также о намерении страны присоединиться к Роттердамской конвенции", - рассказали в пресс-службе МИД. Он отметил, что деятельность белорусского правительства в сфере, охватываемой Конвенциями, строится на системной основе, структурирована вокруг соответствующих государственных программ и обеспечена должными государственными учреждениями и законодательными положениями. Растущее вовлечение Беларуси в международную торговую систему, активизация взаимодействия в ЕАЭС требует, чтобы государственный инструментарий постоянно подпитывался передовым международным опытом, лучшей международной практикой. "Этим целям призвано служить присоединение Беларуси к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, вопрос о котором рассматривается в настоящее время соответствующими государственными инстанциями", - пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Юрий Амбразевич отметил, что Беларусь выступает за деполитизацию вопросов транзита опасных химических веществ и отходов. Она также заинтересована в региональном диалоге, прежде всего с соседними странами, в поиске наиболее эффективных экономических путей уничтожения опасных отходов, накопленных запасов неиспользованных пестицидов. Объединение усилий Беларуси и соседних стран в создании соответствующих мощностей по уничтожению вредных химических веществ может явиться перспективным направлением для инвестиционного сотрудничества в регионе.Белорусский дипломат поддержал работу трех "химических конвенций", направленную на формирование национального потенциала государств-членов. Он подчеркнул, что стандарты и регламенты, разрабатываемые экспертами упомянутых конвенций, вносят вклад в развитие международного сотрудничества, дальнейшую гармонизацию национальных законодательств, что в конечном итоге непосредственно затрагивает благополучие всех людей. Во встрече высокого уровня приняли участие руководители природоохранных ведомств около 180 государств, главы постоянных представительств в Женеве, представители профильных международных организаций. Пленарная дискуссия и круглые столы были посвящены теме "Будущее без токсикантов: безопасное обращение с химическими веществами и отходами".-0-
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Белорусский постпред принял участие в политическом сегменте конференции сторон Базельской, Стокгольмской и Роттердамской конвенций, регулирующих вопросы...
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