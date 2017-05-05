ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народные мстители: как белорусские партизаны приближали победу

06.05.2017 11:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Советских партизан в Великую Отечественную войну боялись лучшие части Вермахта. Особенно много народных мстителей было на территории Беларуси. Они устраивали засады и диверсии, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Брониславу Карпенко было пятнадцать, когда он ушел в партизаны. В музее истории Великой Отечественной войны многие экспонаты хорошо ему знакомы. Но музейное отличается от жизни, говорит ветеран. «В партизанском отряде такого не было. Потому что все было в земле», - рассказывает Карпенко о воссозданных землянках в музее.

Партизаны появились в Беларуси уже в первую неделю войны. Уходили в леса целыми семьями и даже деревнями.

«Один лозунг чего стоил: «Партизан, добудь себе оружие сам!» С голыми руками шли на пушки и пулеметы и добывали», - вспоминает историк, писатель Николай Смирнов.

«В землянке у нас представлено знамя, основой для которой было детское байковое одеяло. Распускали стропы парашюта, и брали нитки, которые окрашивали природными красками», - рассказывает научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Ирина Захаро.

Отряд Василия Коржа принял свой первый бой на шестой день войны. Это был первый отряд ополченцев. К концу лета 1941-го в Беларуси их действовало уже больше 50-ти.
«Они так начали бить гитлеровцев, что те вынуждены были сообщить об этом в Берлин с криком «Нас бьют! Мешают проходу войск, мешают подвозу продовольствия, бензина, боеприпасов! Помогите!». И им помогли», - отмечает историк Александр Киселев.

Хроника Победы
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советских партизан в Великую Отечественную войну боялись лучшие части Вермахта. Особенно много народных мстителей было на территории Беларуси. Они устраивали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно будут обрабатывать зоны отдыха против клещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика