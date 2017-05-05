Народные мстители: как белорусские партизаны приближали победу

Советских партизан в Великую Отечественную войну боялись лучшие части Вермахта. Особенно много народных мстителей было на территории Беларуси . Они устраивали засады и диверсии, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Брониславу Карпенко было пятнадцать, когда он ушел в партизаны. В музее истории Великой Отечественной войны многие экспонаты хорошо ему знакомы. Но музейное отличается от жизни, говорит ветеран. «В партизанском отряде такого не было. Потому что все было в земле», - рассказывает Карпенко о воссозданных землянках в музее.

Партизаны появились в Беларуси уже в первую неделю войны. Уходили в леса целыми семьями и даже деревнями.

«Один лозунг чего стоил: «Партизан, добудь себе оружие сам!» С голыми руками шли на пушки и пулеметы и добывали», - вспоминает историк, писатель Николай Смирнов.

«В землянке у нас представлено знамя, основой для которой было детское байковое одеяло. Распускали стропы парашюта, и брали нитки, которые окрашивали природными красками», - рассказывает научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Ирина Захаро.