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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания

06.05.2017 11:44 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов."Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7-8 мая. В дневные часы 7 мая по южной части страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В понедельник, 8 мая, ожидается резкое изменение погодных условий: похолодает, на большей части территории пройдут дожди, по северу страны - с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах возможны сильные осадки. Со вторника по четверг (9-11 мая) сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега", - сказал синоптик. В воскресенье погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью в отдельных районах, днем по южной части страны возможны грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные ливни, град. Днем в отдельных районах страны прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса. По Гомельской области будет до плюс 25 градусов, в северных районах страны - 9-15 градусов тепла.В начале следующей недели ожидается резкое изменение погодных условий: в Беларуси похолодает. В понедельник, 8 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром в северных районах с мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются сильные осадки, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла. По юго-востоку в течение суток будет плюс 10-14, днем местами до 17 градусов тепла. Во вторник, 9 мая, ночью по Брестской и Гродненской областям и в отдельных районах других областей, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, при прояснениях - до минус 3 градусов. Днем будет 3-10 градусов тепла.-0-Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь
 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты.

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