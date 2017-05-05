В белорусской авиационной среде обеспокоены решением российской стороны ввести погранконтроль для иностранных граждан на рейсах между Беларусью и Россией. Это может повлиять на потоки транзитных пассажиров, которым при полете через Минск придется проходить погранконтроль несколько раз.





Россия собирается с 15 мая перевести в международные терминалы все авиарейсы, которые летают между Беларусью и Россией. Ноту об этом российский МИД передал белорусской стороне еще 21 апреля.

В погранслужбе ФСБ РФ российским журналистам пояснили , что контроль паспортов в аэропортах связан с общим ужесточением правил пересечения границы России и Беларуси, после того, как в Минске ввели безвизовый режим для туристов из 80 стран.

Что думают об изменениях в авиационной среде?

В Департаменте по авиации Минтранса рассказывают, что в четверг 4 мая провели совещание, в котором участвовали представители «Белавиа», Национального аэропорта «Минск», областных аэропортов, погранотряда «Минск-2».

— Вопросы по поводу такого решения у всех возникают, — говорит замдиректора Департамента по авиации Ирина Морозова. — У нас достаточно много пунктов назначения в России, в том числе есть такие, которые не оборудованы международными терминалами. Например, аэропорт в Ноябрьске — не международный аэропорт, там нет пограничного контроля. Наверное, будем писать запросы в МИД, Госпогранкомитет, Государственный таможенный комитет — о том, что нам делать в такой ситуации.

TUT.BY известно, что Росавиация рассылала сообщение о грядущих изменениях российским аэропортам еще 10−11 апреля. Отмечалось в сообщении и то, что уже с полуночи 12 апреля «Белавиа» не сможет выполнить чартеры Минск-Ноябрьск-Минск и Минск-Новый Уренгой-Минск, а также все последующие рейсы в эти города и другие аэропорты России, которые не являются международными. Ту телеграмму отменили, но до сих пор неизвестно, что будет с чартерами для вахтовиков-нефтяников после того, как про новые правила въезда подтвердили официально.

По поводу регулярных рейсов Ирина Морозова отмечает:

— Исходя из того письма, которое прислала Росавиация, белорусские пассажиры вроде как не пострадают — в России они будут проходить по упрощенному принципу. Но те пассажиры, которые едут через Беларусь транзитом, должны будут проходить двойной пограничный контроль. Сначала они у нас проходят контроль — в рамках ЕАЭС контроль идет на внешней границе, а первый въезд — это Республика Беларусь. Второй контроль будет в российском аэропорту, по прилету.

— Может ли ситуация повлиять на привлекательность транзитных перевозок через Беларусь?

— Конечно, может — мы этим тоже обеспокоены.

Ирина Морозова приводит данные: в 2015 году в Беларуси доля транзитных пассажиров в Беларуси достигла 34% от общего пассажиропотока, а в 2016 — 48,9%.

— Это очень хорошая цифра. Мы понимаем, что спрос рождает предложение: и аэропорт, и авиакомпания прилагали максимум усилий, чтобы были удобные стыковки, удобные направления — вы помните, что и цены снижались, и сервис улучшился. Недавно был рейтинг пунктуальности — это все сегодня позволяет пассажирам удобно летать и не терять стыковки в сложных маршрутах. Поэтому вопрос транзита нас очень волнует.





В авиационных кругах предполагают, что дополнительный паспортный контроль может быть связан не столько с вопросами безопасности, сколько с экономическими причинами.

— Думаю, что это экономический интерес — переманивание транзитного потока в собственные аэропорты, — отмечает Ирина Морозова. — При такой схеме приоритет, конечно, будет отдан другим аэропортам.

Во вчерашнем официальном комментарии пресс-служба авиакомпании «Белавиа» также отмечала, что новые правила с российской стороны могут повлиять на транзит через Минск.

По информации TUT.BY, в прошлом году только «Белавиа» между Россией и Беларусью перевезла 870 тысяч пассажиров, из них почти 500 тысяч — транзитники.

Госпогранкомитет Беларуси вчера заявил, что Беларусь не будет в ответ вводить контроль на авиарейсах между Россией и Беларусью, которые считаются внутренними.

Источник TUT.BY из авиационной среды рассказывает, как именно это может отразиться на интересе пассажиров к Минску как к пересадочной точке.

— Если мы со своей стороны оставим все как есть — что будет? Пассажир летит, например, рейсом Париж-Минск-Москва — он в Минске проходит границу, в том числе союзного государства, потом прилетает в Москву и еще раз проходит пограничный контроль. Если же и с нашей стороны эти рейсы будут считаться международными, то человек, который летит рейсом Париж-Минск-Москва, в Минске будет оставаться в транзитной зоне, а погранконтроль будет проходить только в Москве. Если ответного перевода рейсов в международный сектор не будет, то «Белавиа» будет терять свои транзитные потоки.