ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди ожидаются в Беларуси 7 мая

06.05.2017 11:52 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью в некоторых районах, днем по южной части Беларуси возможны грозы. Днем при грозах местами ожидаются сильные ливни, град. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла. По Гомельской области будет до плюс 25, в северных районах - 9-15 градусов тепла.-0-Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика