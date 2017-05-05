|
Дожди ожидаются в Беларуси 7 мая
06.05.2017 11:52 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью в некоторых районах, днем по южной части Беларуси возможны грозы. Днем при грозах местами ожидаются сильные ливни, град. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла. По Гомельской области будет до плюс 25, в северных районах - 9-15 градусов тепла.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии