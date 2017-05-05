СК работает на месте выброса опасных веществ на заводе в Бресте

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Следователи работают на территории ОАО "Брестбытхим", где в субботу произошла утечка паров опасных химических веществ, сообщили Sputnik в Следственном комитете (СК).

Утром 6 мая брестские спасатели получили сообщение об утечке в одном из цехов завода, предварительно, паров азотной и ортофосфорной кислоты. В результате ЧП пострадал 54-летний слесарь предприятия, более 40 человек были эвакуированы.

"На место для проведения осмотра выбыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз", — рассказали в СК.

Собеседники агентства отметили, что причиной утечки стала разгерметизация емкости с азотной кислотой.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода", — заключили в СК.