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СК работает на месте выброса опасных веществ на заводе в Бресте

06.05.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Следователи работают на территории ОАО "Брестбытхим", где в субботу произошла утечка паров опасных химических веществ, сообщили Sputnik в Следственном комитете (СК).

СК работает на месте выброса опасных веществ на заводе в Бресте
© Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНЫЙ БРЕСТ
Подробности ЧП на химзаводе в Бресте

Утром 6 мая брестские спасатели получили сообщение об утечке в одном из цехов завода, предварительно, паров азотной и ортофосфорной кислоты. В результате ЧП пострадал 54-летний слесарь предприятия, более 40 человек были эвакуированы. 

"На место для проведения осмотра выбыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз", — рассказали в СК.

Собеседники агентства отметили, что причиной утечки стала разгерметизация емкости с азотной кислотой.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода", — заключили в СК. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Следователи работают на территории ОАО "Брестбытхим", где в субботу произошла утечка паров опасных химических веществ, сообщили Sputnik...

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