Депутат: кто мог подумать, что самым сложным окажется закон о животных

Депутаты умилялись условиям, созданным в гостинице для животных, рассказывали о собственных питомцах – йорках и хорьках, и уговаривали друг друга взять щенка из приюта. Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на выездном заседании постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству в Минске.

Предали и бросили

Комиссия депутатов планировала провести выездное заседание в единственной государственной гостинице для животных. Но, проведя там несколько часов, ознакомившись со всеми услугами, которые предлагает гостиница, депутаты не выдержали и все же отправились в соседнее здание. Участь здешних животных куда как менее завидна – их хозяин не оставил на время под присмотром ветврача и кинолога, а отдал навсегда.

"Как можно такое существо обидеть?" – вздыхал председатель комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Юрий Дорогокупец и вспоминал своего йоркширского терьера, которого берет во все поездки, кроме, разве что, выездных заседаний.



© Sputnik / Елена Васильева "Как можно такое существо обидеть?"

"Однажды подъехала машина, посетитель вышел из нее вместе с собакой. Было поздно, приют уже закрывался. Мы сказали, что сегодня принять собаку не можем, и он решил не дожидаться следующего дня – просто привязал ее у входа и уехал. Собака, с которой так поступают, и в приюте будет необщительна, она будет думать, что хозяин ее бросил, в то время как если бы он заполнил документы и передал нам животное, оно бы думало, что он лишь на время оставил ее и было бы дружелюбнее", – пояснил ветврач "Фауны города" Александр Мыслицкий.



© Sputnik / Елена Васильева В приюте "Фауна города" на Гурского, 42

Дружелюбие здесь – залог успеха: каждый день в приют приходят волонтеры или просто желающие найти себе друга среди тех, кого выбросили на улицу. Некоторые животные пугливы, другие бросаются к клетке в надежде, что на этот раз их отсюда заберут. Для порядка 70% животных, попадающих в приют, удается найти новый дом, остальных усыпляют.

Депутаты немного посовещались, не взять ли из приюта особенно приглянувшуюся собаку или кота, но все же решили бороться с проблемой методами более радикальными.

Что не так с законом

Закон "Об обращении с животными" в Беларуси пытаются принять уже на протяжении десяти лет, и каждый раз он не выдерживает критики общественности и зоозащитников.



© Sputnik / Елена Васильева Депутат Наталья Гуйвик в приюте на Гурского

"Работая второй созыв как законодатель, предположить не могла, что самым сложным окажется не "УК, ГПК, наркота", а закон об обращении с животными. Не могу понять зоозащитников – они хотят, чтобы мы равнялись на Европу, но у нас нет таких баснословных денег. Вот поработаем по новому закону, общество будет развиваться, поймет, что в Беларуси с животными работают в правовом поле, в то же время будет развиваться экономика и пополняться бюджет, тогда будем думать о поправках в закон. А пока хочется попросить, чтобы его, по крайней мере, не мешали принять. На данный момент акта, который регламентировал бы обращение с животными, в Беларуси нет", – резюмировала Наталья Гуйвик, председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Депутаты просят зоозащитников, с которыми не первый год ведут битвы вокруг законопроекта, пойти им на встречу и позволить принять проект в том виде, в каком его разработали, и после вносить поправки.

"Пока не будет законодательной нормы, ничего не сдвинется с места. Нормативно-правовой акт должен быть апробирован, если в нем будут пробелы, мы внесем поправки, отшлифуем, на то мы и законодатели. Он нужен для того, чтобы у государства были законодательные основания выделить из бюджета деньги", – добавила Гуйвик.

В кулуарах депутаты совещались, как быть с бюджетом – мол, животных в приюте жалко, но сложно будет объяснить народу, почему вместо детского сада построили новый приют для животных.



© Sputnik / Елена Васильева Депутаты умилялись условиям, созданным в гостинице для животных

Главное, на чем настаивают депутаты, – ответственное отношение к животным. С этим согласны и зоозащитники, но вопросы ответственности видятся им по-разному. Так, например, зоозащитники предполагают, что чипирование домашних животных снизило бы вероятность, что хозяин просто выбросит питомца на улицу. А если и пойдет на это, по чипу сразу же можно будет установить, кто недобросовестный владелец. Депутаты же пока предлагают чипировать лишь собак опасных пород, уверяя, что на прочее у населения нет денег.

"А черепашку тоже чипируем? Законодатели исходят из существующей экономической ситуации. У нас бывают перегибы – нужен еще один?" – задаются вопросом депутаты и продолжают совещаться.

"Они говорят – зачем нам гостиница, давайте делать приют. А вы посмотрите на западные страны: все приюты частные. Хотите помочь бездомным животным – приют открывайте. А то бывает, что человек в частной квартире устраивает гостиницу для животных и собирает там по десять собак, разве это помощь?" – негодуют депутаты.

Новый закон предполагает, что десять собак больше никто содержать не сможет, равно как и сорок кошек, так что даже если вы сильная и независимая, придется справляться с тоской иными способами. По закону, в доме не должно будет проживать больше двух животных, если речь идет о собаках и котах.

К слову, в приюте рассказали, что белорусы неохотно регистрируют собак. Если прежде в Минске было зарегистрировано 14 тысяч владельцев собак, то сейчас только семь тысяч. Налог на собаку небольшой – 0,3 базовые величины за квартал, то есть 6,5 рублей.



© Sputnik / Елена Васильева В приюте рассказали, что белорусы неохотно регистрируют собак

"Могли бы через соседей узнавать, кто скрывает собаку. Как по тунеядцам прошлись – собрали же информацию!" – советуются депутаты.

Директор "Фауны города" Татьяна Владимировна уверена, что главное, чему нужно научиться белорусу – ответственному отношению к животным.

"Как в Швеции: главное – ответственность. Не каждый может завести собаку, прежде нужно подумать, что если все будешь делать правильно, это окажется недешево", – уверена директор.

На этом депутаты разошлись, пообещав, что скоро закон будет опубликован на официальном правовом портале Республики Беларусь.