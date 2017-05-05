В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число китайских туристов в Беларуси должно быть в разы больше - журналист из КНР В частности, журналистка выразила мнение, что одним из наиболее перспективных направлений белорусско-китайского сотрудничества, которое пока развито...

6 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Число китайских туристов, которые посещают Беларусь, должно быть в разы больше. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА сотрудница газеты "Вестник Цинхая" Сюэ Цзунь, которая находится в Беларуси с пресс-туром.В частности, журналистка выразила мнение, что одним из наиболее перспективных направлений белорусско-китайского сотрудничества, которое пока развито недостаточно, является туризм. "Количество туристов, которые путешествуют к вам из КНР, совсем небольшое. Но это неправильно, наших туристов должно быть в разы больше. Раньше я не бывала в Беларуси и не знала, что эта страна настолько красивая. Думаю, многие мои соотечественники также об этом не знают. Когда вернусь в Китай, обязательно посоветую друзьям и коллегам приехать в Беларусь в качестве туристов. Уверена, это прекрасная страна для отдыха", - сказала Сюэ Цзунь.Она выразила благодарность белорусским организаторам пресс-тура, которые сумели подготовить для представителей китайских СМИ очень насыщенную и интересную программу пребывания. "После моего возвращения домой я обязательно сделаю качественные репортажи, чтобы еще раз продвинуть вашу культуру, поддержать интерес к Беларуси, который есть в нашей стране. Надеюсь, это в определенной степени будет способствовать развитию нашего сотрудничества", - заметила собеседница. Ключевым мероприятием пресс-тура Сюэ Цзунь считает пресс-конференцию Президента Александра Лукашенко китайским СМИ. "Благодаря этой пресс-конференции мы поняли, насколько пристальное внимание уделяет белорусская сторона сотрудничеству с Китаем. У наших государств очень высокий уровень взаимоотношений, о чем и сказал Александр Лукашенко. Для нас было очень важно услышать его мнение и оценку", - призналась журналистка. Сюэ Цзунь выразила уверенность, что в будущем по мере расширения контактов, в том числе в среде средств массовой информации, два государства будут еще лучше узнавать друг друга.Китайские журналисты находятся в Беларуси с пресс-туром на протяжении недели, до 7 мая. Сегодня они посещают историко-культурный комплекс "Линия Сталина", государственный мемориальный комплекс "Хатынь", горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Логойск" и ООО "Велес-Мит".-0-