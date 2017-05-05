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Взрыв газа, утечка химикатов, авария на производстве: под Борисовом прошли учения МЧС
06.05.2017 12:30 — Новости Общества | БелТА
Фото МЧС6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели провели на полигоне под Борисовом показательные учения, передает корреспондент БЕЛТА.Учения проходили во время проведения конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее". Цель этого состязания, который в нынешнем году организован уже в пятый раз, - формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности в студенческой среде и популяризация здорового образа жизни.В показательных учениях приняли участие около 85 работников МЧС, а также Республиканского отряда специального назначения, 16 единиц техники, 3 вертолета и самолет из Минского городского и областного управлений МЧС. На полигоне гремели взрывы, раздавалась сирена, барражировали вертолеты, горели здания. Согласно легенде одной из разыгранных ситуаций в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке произошло обрушение одного из подъездов, возник пожар. Под завалами оказались люди. На место оперативно выехали 4 машины спасателей вместе с кинологом. Пострадавших деблокировали из-под завалов и эвакуировали на вертолете.Далее по сценарию: после ДТП один из пострадавших оказался объят огнем, другой попал под машину. Огонь на человеке быстро погасили огнетушителями, после чего для его эвакуации появился вертолет санитарной авиации МЧС "Экюрей". Следующий эпизод учения - в результате нарушения правил перевозки опасных грузов с рельсов сошли железнодорожные цистерны с опасными химическими веществами. Из разрушенных цистерн вытекает опасный реагент. К железной дороге прибыли 5 машин МЧС, в том числе цистерны и машина радиационно-химической защиты. Спасатели локализовали место происшествия и начали откачку опасных химических веществ в специальные емкости. С вертолета Ми-8 в поддержку наземной операции высадился десант авиационных спасителей. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко по итогам учений отметил: "Спасатели постоянно совершенствуют свое мастерство. И хотя предела совершенству нет, могу сказать, что сегодня все подразделения МЧС Беларуси подготовлены на высоком уровне и способны решать любые задачи. Что они и демонстрируют в реальной жизни. Особый приоритет в работе ведомства отводится молодежи". За учениями, помимо командного состава МЧС и журналистов, наблюдали студенты из шести белорусских вузов, которые участвуют в финале республиканского конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее". Ребята уже прошли состязания по основам безопасности жизнедеятельности и творческий конкурс. На второй день им выпали не только теоретические испытания, но и задания на практические умения действовать в нештатных ситуациях. А сегодня назовут победителей конкурса. -0-
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Учения проходили во время проведения конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее". Цель этого состязания, который в нынешнем году организован уже в пятый раз, -...
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