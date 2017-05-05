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МЧС о проверке на "Милавице" из-за госпитализации швей: опасных веществ в воздухе не выявлено
06.05.2017 10:29 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям после того, как несколько швей почувствовали себя плохо на рабочем месте, провели оперативный анализ воздуха на СП ЗАО "Милавица": концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Две работницы предприятия попали в больницу, еще одной женщине медпомощь понадобилась позже. "На место выезжал автомобиль радиационно-химической защиты МЧС. Мы проводили обследование в оперативном режиме. Концентрации опасных веществ не выявлено", - сказал Виталий Новицкий. На предприятие были направлены также специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Информация о госпитализации работниц швейного цеха СП ЗАО "Милавица" в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии поступила из городского управления МЧС. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, специалисты центра провели лабораторные исследования воздуха на рабочих местах швейного цеха №5 предприятия. По результатам исследований вредных веществ не обнаружено. Исследования проводились на гексаметилендиамин, капролактам, аммиак, хлор, окись углерода, формальдегиды и т.д.-0-
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Две работницы предприятия попали в больницу, еще одной женщине медпомощь понадобилась позже. "На место выезжал автомобиль радиационно-химической защиты МЧС. Мы...
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