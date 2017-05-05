«Бессмертный полк» впервые прошел по Японии

В субботу на территории российского посольства в Токио прошла общественная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие полсотни соотечественников в Японии, сотрудники дипломатических миссий России и Республики Беларусь.

После шествия участникам акции раздали георгиевские ленточки и показали фильм «Они сражались за Родину».

«Мы впервые собрались в посольстве с нашим коллективом и нашими гражданами, проживающими в Японии, чтобы вспомнить великих предков, которые завоевали свободу и отстояли независимость Родины. Все пришли по зову души. У меня отец сражался на фронте, закончил войну в Берлине в звании капитана, у моей супруги оба родителя сражались на фронте, дошли до Будапешта и поженились. Важно помнить об этих людях и знать, что их подвиг никогда не будет забыт», - цитирует РИА «Новости» российского посла в Японии Евгения Афанасьева.