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«Бессмертный полк» впервые прошел по Японии

06.05.2017 11:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В субботу на территории российского посольства в Токио прошла общественная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие полсотни соотечественников в Японии, сотрудники дипломатических миссий России и Республики Беларусь.

После шествия участникам акции раздали георгиевские ленточки и показали фильм «Они сражались за Родину».

«Мы впервые собрались в посольстве с нашим коллективом и нашими гражданами, проживающими в Японии, чтобы вспомнить великих предков, которые завоевали свободу и отстояли независимость Родины. Все пришли по зову души. У меня отец сражался на фронте, закончил войну в Берлине в звании капитана, у моей супруги оба родителя сражались на фронте, дошли до Будапешта и поженились. Важно помнить об этих людях и знать, что их подвиг никогда не будет забыт», - цитирует РИА «Новости» российского посла в Японии Евгения Афанасьева.

Посол Беларуси Руслан Есин подчеркнул, что в республике чтят память всех погибших в Великой Отечественной войне.

Хроника Победы
 
 
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Сотрудники дипмисиий России и Беларуси в Японии впервые провели акцию «Бессмертный полк».

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