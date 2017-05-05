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Конфедерация агентств недвижимости зарегистрирована в Беларуси
06.05.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Конфедерация агентств недвижимости" зарегистрировано в Беларуси, сообщили БЕЛТА в объединении. Целью создания является содействие развитию профессиональных риелторских услуг на рынке недвижимости Беларуси, создание качественной информационной, технологической и юридической инфраструктуры для участников союза, а также для содействия его членам в осуществлении риелторской деятельности. Председателем союза стала Татьяна Недерева-Архипец.-0-
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Целью создания является содействие развитию профессиональных риелторских услуг на рынке недвижимости Беларуси, создание качественной информационной,...
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