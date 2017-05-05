ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфедерация агентств недвижимости зарегистрирована в Беларуси

06.05.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Конфедерация агентств недвижимости зарегистрирована в Беларуси
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Конфедерация агентств недвижимости" зарегистрировано в Беларуси, сообщили БЕЛТА в объединении. Целью создания является содействие развитию профессиональных риелторских услуг на рынке недвижимости Беларуси, создание качественной информационной, технологической и юридической инфраструктуры для участников союза, а также для содействия его членам в осуществлении риелторской деятельности. Председателем союза стала Татьяна Недерева-Архипец.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целью создания является содействие развитию профессиональных риелторских услуг на рынке недвижимости Беларуси, создание качественной информационной,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Число китайских туристов в Беларуси должно быть в разы больше - журналист из КНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика