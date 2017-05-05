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Акции по бесплатному правовому консультированию востребованы населением - Минюст
06.05.2017 13:04 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по бесплатному правовому консультированию очень востребованы населением, заявил журналистам заместитель министра юстиции Беларуси Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА. "Стало доброй традицией, когда Министерство юстиции накануне Дня Победы организовывает и проводит акцию по бесплатному консультированию населения, в первую очередь ветеранов войны, которые сделали все возможное, чтобы мы жили в счастливой и процветающей стране. Акция востребована, люди с удовольствием приходят и получают консультации по правовым вопросам", - сказал Николай Старовойтов.Аналогичная акция, которая прошла в 2016 году, была настолько популярна у населения, что пришлось выйти за лимит отведенного времени. Была оказана помощь свыше 300 жителям страны. В этом году ожидается еще большее число желающих. Квалифицированные адвокаты, нотариусы и работники Министерства юстиции примут каждого обратившегося. Люди получают бесплатные правовые консультации по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, гражданского, жилищного, трудового, семейного, земельного права и иным вопросам, относящимся к сфере юстиции. По словам Николая Старовойтова, гражданам оказывается действительно квалифицированная помощь, они уходят с удовлетворением, поскольку получают ответы на интересующие вопросы.Ветеранам Великой Отечественной войны, которые обратились с предварительной заявкой, необходимая правовая помощь оказывается на дому, где их посещают квалифицированные специалисты.На протяжении года аналогичные акции проводятся не только в Минске, но и регионах республики главными управлениями юстиции облисполкомов, Мингорисполкома. Приурочены они ко многим государственным праздникам и памятным датам, в том числе Дню матери, Дню Конституции, Дню семьи.-0-
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Стало доброй традицией, когда Министерство юстиции накануне Дня Победы организовывает и проводит акцию по бесплатному консультированию населения, в первую...
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