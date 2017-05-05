Под Витебском задержали правозащитника Павла Левинова

Фото предоставлено Белорусским Хельсинкским комитетом

Витебского правозащитника, представителя Белорусского Хельсинкского комитета по области Павла Левинова задержали в деревне Нерейша Сенненского района в доме брата вечером 5 мая, сообщает сайт «Витебская весна».

Правозащитника задержали для отбывания административного ареста в ИВС УВД по Витебской области, сказано в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы.

Левинов позвонил коллегам и сообщил, что при задержании к нему не применяли спецсредства или силовые приемы, а он не оказывал сопротивления. Правозащитник отметил, что у него проблемы со здоровьем. По его словам, на 10 мая ему назначена плановая госпитализация, а на следующий день должна состояться срочная хирургическая операция.

17 апреля этого года Павлу Левинову назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за участие в не разрешенных властями массовых мероприятиях 25 и 26 марта. Мужчину задержали 26 марта. В РОВД на него составили протокол об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП. В отделении милиции правозащитнику стало плохо с сердцем, и ему вызвали скорую. Затем Левинова поместили в изолятор временного содержания, где состояние его здоровья ухудшилось. Еще раз приезжала скорая, на этот раз правозащитника госпитализировали.

Судили мужчину заочно, так как Левинов в то время находился в больнице за пределами Беларуси. Попытка обжаловать решение райсуда успеха не принесла: на днях Витебский областной суд оставил это решение в силе.