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В Беларуси выстроена качественная система вузовской подготовки - гендиректор "Бел Хуавэй Технолоджис"
06.05.2017 13:28 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выстроена качественная система вузовской подготовки. Такую точку зрения выразил генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пан Юн сегодня на церемонии вручения сертификатов студентам, успешно прошедшим отбор и направляемым на стажировку в Китай по международной программе "Семена будущего", передает корреспондент БЕЛТА."В соответствии с международным образовательным проектом для молодых специалистов "Семена будущего" корпорация Huawei Technologies Co., Ltd. продолжает содействовать подготовке талантливой молодежи Беларуси в Китае, - отметил Пан Юн. - В частности, в мае ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" направляет очередную группу белорусских студентов на стажировку в КНР. В результате конкурсного отбора 10 студентов из трех вузов (БГУ, БГУИР, Белорусская государственная академия связи) поедут на двухнедельное обучение".Генеральный директор рассказал, что молодежь ознакомится с передовым опытом развития технологий на базе Huawei Technologies и будет иметь возможность повысить свою квалификацию в области ИКТ и информационной безопасности, узнать о новейших тенденциях развития соответствующих технологий, о том, как работают крупнейшие IT-лаборатории.Белорусские студенты смогут соприкоснуться с китайской культурой, а также получат представление, что такое производственная культура компании Huawei. Пан Юн считает, что в области образования и информационно-коммуникационных технологий очень важен обмен опытом и международный проект "Семена будущего" дает хороший шанс молодежи получить дополнительные возможности для профессионального роста. Это уже третья группа студентов, которые направляются на обучение в Китай в соответствии с данным международным проектом.Торжественная церемония вручения белорусским студентам сертификатов состоялась с участием представителей республиканских органов управления Беларуси и руководства белорусского офиса компании Huawei. В мероприятии приняло участие руководство Министерства связи и информатизации, Министерства образования и общество дружбы "Беларусь-Китай".Трехсторонний меморандум о сотрудничестве подписан между ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", Министерством образования и Министерством связи и информатизации Беларуси 21 сентября 2016 года.-0-
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В Беларуси выстроена качественная система вузовской подготовки - гендиректор "Бел Хуавэй Технолоджис"
"В соответствии с международным образовательным проектом для молодых специалистов "Семена будущего" корпорация Huawei Technologies Co., Ltd. продолжает содействовать...
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