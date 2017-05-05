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Выходные в Минске: куда пойти 7-9 мая

06.05.2017 13:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. В ближайшие выходные в Минске сохранится неустойчивая погода: в воскресенье будет тепло и около +17°C, но в понедельник и вторник — холодно, а местами даже с мокрым снегом. Но вы дома все равно не сидите — Sputnik подготовил для вас интересные планы на выходные!

Выходные в Минске: куда пойти 7-9 мая
© Фото: Белгазпромбанк
Белгазпромбанк вернул Беларуси уникальную книгу Скорины

#SkarynaKvest

К 500-летию издания первой библии на белорусском языке в Минке пройдет городская игра-ориентирование о Скорине. Квест станет частью Фестиваля семьи в парке Горького, а принять в нем участием можно командам любых возрастов.

Игра про жизнь Скорины пройдет в столичном парке в воскресенье и понедельник. Для участия в ней необходимо собрать команду от двух до пяти человек и прийти в парк Горького с 14:00 до 15:00.

Grand Bazar

Очередной маркет — на этот раз современного искусства. Пройдет Grand Bazar в формате модной вечеринки, гостям мероприятия обещают зоны отдыха, музыку и фуд-корт.

Выходные в Минске: куда пойти 7-9 мая
Елена Васильева / Sputnik
Первый маркет в формате вечеринки

Конечно, найти тут можно будет не только предметы искусства, но и необычные эксклюзивные вещи "на каждый день".

Пройдет Grand Bazar 7 и 8 мая на площадке торгового центра "Европа". Вход на маркет — бесплатный.

Форум уличных театров

Для минчан и гостей столицы очередной форум уличных театров — возможность бесплатно посмотреть более 25 представлений.

Организаторы планируют, что пятый Минский форум уличных театров соберет в Верхнем городе более 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши и Приднестровья. Представления будут показывать на трех площадках: у ратуши, на арт-террасе за концертным залом и в каретном дворике.

Фильм "Стражи Галактики 2"

Пожалуй, одна из главных премьер мая — своего рода аперитив перед тем, как в конце месяца мы все пойдем смотреть новых "Пиратов Карибского моря".

Выходные в Минске: куда пойти 7-9 мая
© Фото: Disney
Долго ждали: фильм "Стражи галактики 2" вышел в прокат

Фантастическая комедия "Стражи Галактики" получила множество восторженных отзывов и собирает достаточно хорошую кассу. Кроме того, легкий и добрый фильм отлично подходит для дождливого вечера — повышает настроение на несколько дней вперед. Так что спешите за билетами в кинотеатры города!

Празднование Дня Победы в Минске

Основные гуляния по случаю Дня Победы пройдут в столице на двух площадках — у Дворца Спорта и на площади Победы. Кроме этого, гуляния пройдут во всех районах города — минчанам предлагают как концерты, так и реконструкции, и марши памяти.

Праздничный салют в Минске 9 мая запустят сразу из нескольких точек в 23:00.

Подробную программу праздничных мероприятий можно увидеть в инфографике Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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От марафона уличных театров до новых "Стражей Галактики" и празднования Дня Победы - все самое интересное в традиционном обзоре Sputnik.

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