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Шерстнев: восстановление имен погибших воинов - наш долг перед поколением победителей
06.05.2017 13:37 — Новости Общества | БелТА
Николай Шерстнев. Фото из архива6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Восстановление имен погибших освободителей Витебского региона - было и остается важной задачей власти, долгом каждого гражданина перед поколением победителей, отметил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на торжественном приеме ветеранов ВОВ, передает корреспондент БЕЛТА.Николай Шерстнев подчеркнул особую важность поисковой работы по восстановлению имен погибших, которая и спустя 72 года все еще продолжается. "Две цифры меня здорово зацепили: 395 тыс. погибших освободителей Витебской области, из них 198 тыс. мы знаем, а остальные 202 тыс. все еще неизвестны. Это наша работа, этими вопросами мы должны заниматься. Недаром же говорят, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат", - отметил губернатор.Праздничный прием собрал сегодня 20 ветеранов Великой Отечественной войны. "На душе, не скрою, есть чувство горечи, оттого что вас становится все меньше, - признался Николай Шерстнев. - С прошлогодней встречи нас покинули пять человек. Но значимость Победы с каждым годом меньше не становится. Вы остаетесь примером для современной молодежи, видите, насколько велик ее патриотизм. Как чутко, искренне реагирует молодое поколение на мероприятия 9 Мая. Ваше дело, жизни и здоровье, положенные на алтарь Победы, все так же ценны. Мы живем под мирным небом, наши дети не видели войны, и, будем надеяться, благодаря общим усилиям наши внуки тоже не столкнутся с той бедой, которая выпала на вашу долю".Общаясь с ветеранами, глава области выслушал их слова признательности за восстановление мемориала "Прорыв" в Ушачском районе и пообещал, что памятные мероприятия, подобные тем, которые прошли 5 мая (автопробег, митинги, возложение цветов), на этом месте в эту дату теперь станут ежегодными. Напоследок он пожелал всем присутствующим еще долго оставаться в строю. "Мы должны встретиться в следующем году в том же составе. Считайте, что это приказ - жить!" - заключил председатель облисполкома.-0-
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Николай Шерстнев подчеркнул особую важность поисковой работы по восстановлению имен погибших, которая и спустя 72 года все еще продолжается.
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