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Более 120 работ поступило от юристов и журналистов на конкурс имени Спасовича
06.05.2017 13:56 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 работ поступило от юристов и журналистов на конкурс имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Беларуси Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА."Поступило более 120 работ. Это как никогда много. По сравнению с прошлым годом число материалов увеличилось практически в два раза", - сказал Николай Старовойтов. Одной из самых востребованных стала номинация "Право и журналистика": в 2016 году для участия в ней было представлено 6 работ, в текущем - 24. Популярной оказалась номинация "Наука и право" - около 20 заявок.По условиям, представленные материалы должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси. Принимались работы в виде книг, брошюр, статей, телевизионных и радиопрограмм, новостных блоков, рекламных роликов.Персональный состав конкурсной комиссии утвержден Министерством юстиции. По итогам рассмотрения и всестороннего изучения поступивших материалов комиссия до середины мая определит победителей в каждой номинации. Лучшим вручат приз конкурса - статуэтку. Участники могут быть награждены дипломами. Решение комиссии будет размещено на портале Министерства юстиции и в СМИ.-0-
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Поступило более 120 работ. Это как никогда много. По сравнению с прошлым годом число материалов увеличилось практически в два раза", - сказал Николай Старовойтов.
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