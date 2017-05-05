ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 120 работ поступило от юристов и журналистов на конкурс имени Спасовича

06.05.2017 13:56 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 работ поступило от юристов и журналистов на конкурс имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Беларуси Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА."Поступило более 120 работ. Это как никогда много. По сравнению с прошлым годом число материалов увеличилось практически в два раза", - сказал Николай Старовойтов. Одной из самых востребованных стала номинация "Право и журналистика": в 2016 году для участия в ней было представлено 6 работ, в текущем - 24. Популярной оказалась номинация "Наука и право" - около 20 заявок.По условиям, представленные материалы должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси. Принимались работы в виде книг, брошюр, статей, телевизионных и радиопрограмм, новостных блоков, рекламных роликов.Персональный состав конкурсной комиссии утвержден Министерством юстиции. По итогам рассмотрения и всестороннего изучения поступивших материалов комиссия до середины мая определит победителей в каждой номинации. Лучшим вручат приз конкурса - статуэтку. Участники могут быть награждены дипломами. Решение комиссии будет размещено на портале Министерства юстиции и в СМИ.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поступило более 120 работ. Это как никогда много. По сравнению с прошлым годом число материалов увеличилось практически в два раза", - сказал Николай Старовойтов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выходные в Минске: куда пойти 7-9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика