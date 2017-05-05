4 мая житель Молодечно сообщил, что заминировал площадь «Старое место». На место выехали специалисты, но взрывного устройства не нашли. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.



Площадь «Старое место» в Молодечно, снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Рудницкая, Край.by

По предварительным данным, ложное сообщение сделал 51-летний мужчина, в тот момент он был пьян. Ранее местный житель уже был судим по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж).

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 5 лет лишения свободы.