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Пьяный мужчина "заминировал" площадь в Молодечно
06.05.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by
4 мая житель Молодечно сообщил, что заминировал площадь «Старое место». На место выехали специалисты, но взрывного устройства не нашли. Об этом
По предварительным данным, ложное сообщение сделал 51-летний мужчина, в тот момент он был пьян. Ранее местный житель уже был судим по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж).
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 5 лет лишения свободы.
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Вызов оказался ложным. Возбуждено уголовное дело.
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