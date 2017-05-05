Звезды шоу-бизнеса сегодня в прямом эфире определили победителей 32-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопта". Своих обладателей нашли более 20 тыс. призов! А суперприз разыграл популярный певец и музыкант Руслан Алехно. Любимец публики вытянул из лототрона цифры выигрышного кода - и ДВЕНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске от "Евроопта" стала принадлежать Ларисе Клишко из Минска.Розыгрыш 32-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минском ТРЦ "Е-сити" на ул.Денисовская, 8. Все посетители торгового центра в этот день получили возможность встретиться с любимыми звездами и зарядиться хорошим настроением! А благодаря прямой трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by, а также на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь" присоединиться к розыгрышу мог каждый!Кроме главной мечты всех участников игры - квартиры в современной столичной новостройке, хозяев сегодня отыскали и другие призы от "Евроопта". А именно - новенькие автомобили (76-й, 77-й, 78-й!) марки Hyundai Creta, 40 путевок на двоих в Грецию и денежные сертификаты на общую сумму в эквиваленте $100 тыс. Победителей по традиции определили звездные гости, а популярные телеведущие Дмитрий Кохно, Артем Рыбакин и Ольга Богатыревич не оставили публике ни единого шанса заскучать!Великолепная тройка Hyundai Creta нашла своих владельцев благодаря участию сразу двух известных персон. С легкой руки Руслана Алехно вишневый внедорожник достался Ольге Буглак из Жодино.Известный исполнитель вытащил еще семь цифр - и ярко-синий автомобиль теперь принадлежит Валентине Лужанской из Волковыска. А владельца серебристого Hyundai Creta определил белорусский телерадиоведущий с греческими корнями Артемис Ахпаш. Внедорожник достался Анне Добролет из агрогородка Исерно Слуцкого района.Также в эту субботу были разыграны 40 туристических путевок, счастливые обладатели которых уже с 3 июня проведут десять дней по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Aldemar Olympian Village на полуострове Пелопоннес. Каждая из путевок - на две персоны, а значит, отдыхать и открывать для себя Грецию вместе с "Еврооптом" отправятся сразу 80 счастливчиков!Артемис Ахпаш вытянул семь счастливых цифр из лототрона - и удача улыбнулась Александру Майорову из Минска. Причем выигрышный код этой покупательницы принес путевку в Грецию не только ей самой, но и еще 19 владельцам каждого сотого кода, следующего за ним.Председатель Белорусского общественного объединения греков "Пелопоннес" Рафаэль Дельянов определил второй выигрышный код, также подаривший отдых мечты еще 19 владельцам каждого сотого кода, следующего за ним. Победительницей стала Татьяна Ракицкая из Гомеля.А известнейший велогонщик, многократный чемпион Беларуси, почетный гость велокарнавала "Viva Ровар-2017" Евгений Гутарович разыграл 20 тыс. денежных сертификатов на сумму Br10 для покупок в магазинах "Евроопт". Таким образом, сразу 20 тыс. участников игры получили дополнительные шансы выиграть квартиру, машину или шикарный отдых в следующем, 33-м, туре, который стартовал 6 мая! Все видео розыгрышей игры "Удача в придачу!", интервью победителей и полные списки обладателей всех призов с возможностью поиска по фамилиям и населенным пунктам можно посмотреть на сайте igra.evroopt.by. Заходите, смотрите и слушайте, что чувствуют самые счастливые белорусы. И сами убедитесь, что с "Еврооптом" повезти может каждому! Полный список счастливчиков 32-го тура будет размещен сегодня после 18.00. Розыгрыш завершен, но "Удача в придачу!" не сбавляет обороты. И призов в 33-м туре игры, который начался сегодня, стало еще больше! На кону теперь не только 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., но и два грандиозных денежных приза на Br20 тыс. каждый! Также участникам игры достанутся новенькие автомобили (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. А еще 40 путевок на двоих в шикарный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе! Все включено! "Евроопт" стирает все границы и открывает перед своими покупателями целый мир новых возможностей! Любой участник игры "Удача в придачу!" теперь может выиграть не только квартиру в столице и автомобиль, но и путешествие своей мечты. В каждом туре - новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с "Еврооптом"!Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить "товар удачи"!
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