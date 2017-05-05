В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси нужно улучшать условия для достойного старения - Щеткина "В Беларуси сделано очень многое для создания условий для достойного старения пожилого поколения, чтобы и в преклонном возрасте люди жили полноценно, с...

6 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно улучшать условия для достойного старения. Такое мнение высказала журналистам заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина, которая сегодня посетила ГУ "Республиканский интернат ветеранов войны и труда" (РИВВиТ, Минский район), передает корреспондент БЕЛТА."В Беларуси сделано очень многое для создания условий для достойного старения пожилого поколения, чтобы и в преклонном возрасте люди жили полноценно, с уверенностью в завтрашнем дне, - считает Марианна Щеткина. - При этом рано останавливаться на достигнутом - следует и дальше развивать систему социальной защиты и социального обслуживания населения, совершенствовать поддержку пожилых людей. Главная забота и государства, и общества - о ветеранах войны, благодаря которым мы живем в сильной и стабильной стране".По ее словам, ветераны - уникальные люди, они любят и ценят жизнь, их отличает истинный патриотизм, милосердие и человечность, они сохраняют активность и позитивное отношение ко всему, что окружает, несмотря на возраст и болезни. "Участников Великой Отечественной войны надо беречь, окружать вниманием и заботой. И пользоваться любой возможностью, чтобы из первых уст узнавать о героическом прошлом своего народа и великой истории своей Родины", - отметила заместитель председателя Совета Республики.В РИВВиТ Марианну Щеткину встречали как самого желанного гостя и давнего друга - на протяжении 12 лет она приезжает в интернат и в праздники, и в будни. Ее встречали цветами и песнями, жали руку и благодарили за помощь. Встреча заместителя председателя Совета Республики с проживающими в интернате ветеранами была душевной и солнечной - под стать красивому майскому дню. А к тем ветеранам, которые находятся на постельном режиме, она наведалась в комнаты, поздравила с праздником, пожелала здоровья и долголетия. Тепло встретил инвалид войны Николай Николаевич Вдовин, обнялись. Марианна Щеткина пожелала ветерану долголетия и здоровья, пообещала встретиться с ним еще не раз. Николай Николаевич, которому уже исполнился 101 год, в интернате проживает более 35 лет. Этот человек прошел всю войну с 1941-го по 1945-й, участвовал в боях за освобождение Карелии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, был тяжело ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За Победу над Германией" и др. После войны учительствовал в Бобруйске. Самая пожилая в РИВВиТ - участница войны Сара Альтеровна Евдасова, которая отметила свой 103-й день рождения. Средний возраст проживающих в интернате приближается к 93 годам. Сегодня в РИВВиТ приехали поздравить ветеранов представители БСЖ. От имени самой многочисленной женской общественной организации проживающим в интернате подарили торты с украшениями в виде красных гвоздик."Белорусский союз женщин традиционно проводит акции, приуроченные ко Дню Победы. К участию в мероприятиях максимально привлекаем детей и молодежь, чтобы связь между поколениями сохранялась и укреплялась, - сказала Марианна Щеткина. - В Белорусском союзе женщин много внимания уделяется ветеранскому движению, активному взаимодействию с ветеранскими организациями, в первую очередь, по патриотическому воспитанию. Главный лейтмотив - любить свою землю, народ, любить свою страну и делать все возможное для ее процветания".Первых постояльцев РИВВиТ (агрогородок Ждановичи Минского района) принял 3 июля 1974 года. Учреждение содержится за счет средств республиканского бюджета, создано для проживания людей, внесших весомый вклад в защиту Родины в годы Великой Отечественной войны и развитие народного хозяйства в мирное время. За утверждение идей человеколюбия и милосердия коллективу ГУ "Республиканский интернат ветеранов войны и труда" присуждена премия Президента Беларуси "За духовное возрождение" 2014 года. В интернате созданы максимально комфортные условия для проживания, лечения, досуга, активного участия в общественной жизни учреждения, а также для комплексной реабилитации. Все нуждающиеся обеспечены техническими средствами медицинской и социальной реабилитации, значительно облегчающими жизнь людей с ограниченными возможностями. Есть библиотека, читальный зал, музей Великой Отечественной войны. На территории интерната функционируют отделения "Белпочты" и АСБ "Беларусбанк", продовольственный магазин. Оказываются услуги парикмахера, полный комплекс банно-прачечного обслуживания.-0-