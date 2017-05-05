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Президент Беларуси очень четко ответил на вопросы китайских СМИ - мнение

06.05.2017 14:46 — Новости Общества | БелТА  
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6 мая, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями китайских средств массовой информации очень четко ответил на вопросы. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА сотрудница газеты "Вестник Сычуань" Хэ Тао, которая находится в Беларуси с пресс-туром."Мы были очень рады получить приглашение для участия в пресс-туре. И когда узнали, что будет организована встреча с Президентом Александром Лукашенко, изначально направили пять вопросов, которые планировали задать. Все они касались именно практического сотрудничества Беларуси с провинцией Сычуань, которую я представляю. В нашей провинции есть много компаний, которые хотят развивать взаимодействие с вашей страной, кто-то из них уже вступил в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и разворачивает здесь производство", - отметила журналистка.По ее словам, вопрос, заданный Александру Лукашенко, касался именно практических аспектов регионального сотрудничества между двумя странами. "Мне, конечно, было очень почетно и интересно принять участие в этой встрече. Руководитель вашей страны очень конкретно и четко ответил на наши вопросы", - считает собеседница.Она также рассказала, что по окончании мероприятия оперативно подготовила статью и направила ее коллегам в Китай, после чего на первой странице газеты "Вестник Сычуань" была опубликована новость, подтверждающая заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия с провинцией Сычуань. "У нас самое популярное издание в провинции, ежедневно выпускается около 400 тыс. экземпляров газеты. Кроме того, есть свой интернет-портал. И могу сказать, что подготовленная мною новость имеет огромное количество просмотров", - констатировала Хэ Тао. По ее мнению, такой интерес свидетельствует о большой заинтересованности жителей провинции Сычуань в расширении контактов с Беларусью.-0-
 
Теги: Новости
 
 
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Мы были очень рады получить приглашение для участия в пресс-туре. И когда узнали, что будет организована встреча с Президентом Александром Лукашенко, изначально...

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