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Фотовыставка к годовщине окончания Второй мировой войны открылась в ООН при содействии Беларуси

06.05.2017 09:13 — Новости Общества | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная фотовыставка "Памятники: сохраняя память о давно прошедшей войне - символы героизма, символы трагедии, символы надежды" открылась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.Выставка специально подготовлена силами постоянных представительств девяти стран-организаторов при координационной роли Беларуси. Экспозицию открыли во время торжественной памятной церемонии по случаю 72-й годовщины окончания Второй мировой войны. Мероприятие организовано по инициативе постоянных представительств Беларуси и России при ООН совместно с миссиями Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана."Символичность церемонии в том, что она прошла около Дерева мира и единства, которое было посажено по инициативе Беларуси ровно два года назад в чествование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. На сегодняшний момент это дерево является единственным, которое посажено на территории штаб-квартиры ООН от имени всех государств - членов организации", - отметили в пресс-службе МИД.С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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