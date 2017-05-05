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Участница войны: победные залпы - самый радостный миг в памяти
06.05.2017 15:00 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Победные залпы - это самый радостный миг в памяти. Этим и другими воспоминаниями о военной молодости с корреспондентом БЕЛТА поделилась сегодня участница Великой Отечественной войны Мария Совина на торжественном приеме у губернатора Витебской области.Девушкой Мария Совина мечтала стать педагогом, но война смешала все планы. "Всего один год я проработала учительницей. А в 1942 году, когда враг подступал к Волге, Сталинграду, пошла в военкомат и попросилась на фронт. Мне было 19 лет. Где-то 1,5-2 месяца нас обучали, как ползать по-пластунски, защищать себя в бою, водить машину в автороте. Дали ЗИС-5, и началась моя боевая жизнь. Нам, женщинам, было очень трудно сражаться наравне с мужчинами. Но о трудностях мы не думали: надо - едем, бомбят - все равно едем. Смерть видела совсем рядом, где-то через 2 месяца убило командира роты, а я получила ранение. Однажды зимой осталась в поле одна на своей машине после бомбежки и чуть не замерзла. Но меня нашли и отогрели - спасибо командиру взвода, не оставил в беде. Отлежалась в землянке сутки и вернулась в строй", - вспоминает ветеран.На войне не было малых или больших дел: от действий каждого зависела чья-то жизнь. Марии Совиной приходилось под бомбами, среди взрывающихся снарядов подвозить топливо и заправлять самолеты. А затем было наступление на Смоленск, Минск. Женщина в свои почти 94 года отлично помнит все города, которые освобождала, в каком они были состоянии. "Очень хорошо помню людей среди руин в Барановичах, где остановились, прежде чем идти на Белосток. А Победу встретила в Польше, я тогда уже была комсоргом части. Сколько было радости у нас, когда узнали, что война кончилась! Все палили в воздух из того, что было в руках. Чтобы как-то выразить эти чувства. Это были последние выстрелы в моей жизни", - добавила она.-0-
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"Всего один год я проработала учительницей. А в 1942 году, когда враг подступал к Волге, Сталинграду, пошла в военкомат и попросилась на фронт. Мне было 19 лет", -...
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