Второго мая гродненец Анатолий Мышкевич вышел к зданию облисполкома с плакатом. Мужчина рассказал, что его 88-летнего дедушку, инвалида І группы по онкологическому заболеванию, врачи 4-й городской больницы отказались госпитализировать. По его словам, пожилому человеку стало плохо, его родственники вызвали скорую. Неотложка доставила пациента в лечебное учреждение и там выяснилось, что Вячеслав Крикало зарегистрирован в Минской области. Поэтому городская больница принять больного не могла. Однако врачи говорят о том, что прописка не может быть препятствием для госпитализации.





Анатолий направил несколько заявлений руководству города, а также в отдел здравоохранения Гродненского облисполкома. Сейчас по данному факту проводится проверка и создана специальная комиссия, которая должна дать ответ молодому человеку.

Уже сейчас в отделе говорят, что отсутствие гродненской прописки — не препятствие в оказании медицинской помощи. На вопрос, почему пенсионера сразу не госпитализировали, в 4-й городской больнице объясняют, что это было «сплошное недоразумение» и что все вместе просто не доработали.

— Мы ждем выводы комиссии. Тогда станет ясно, кто виноват в том, что так получилось с дедушкой. В нашей больнице он провел 7 минут и был направлен в другое лечебное учреждение, — говорят в больнице.

В отделе здравоохранения облисполкома отмечают, что сейчас разбираются с тем, правильно ли поступил врач в приемном отделении больницы.

— Что касается дедушки (Анатолия Мышкевича. — Прим. TUT.BY), то он был закреплен за одной из поликлиник Гродно и обслуживался много лет на территории Гродно, а также получал льготные лекарства. Любой человек, прибыв на территорию города (областного или районного), пишет заявление на прикрепление, руководитель учреждения здравоохранения ставит визу, заводится карточка. Что касается постановления (№ 344 от 15 апреля, которое внук посчитал причиной отказа в госпитализации. — Прим. TUT.BY), то там речь идет об оптимальных маршрутах, о дежурстве больниц. У нас много пациентов с регистрацией в других городах, но обслуживающихся в наших поликлиниках: дети часто забирают к себе престарелых родителей. Людей в городе становится больше. Особенно мы наблюдаем это в зимний период. Никаких препятствий для оказания экстренной или плановой медицинской помощи нет. Нам все равно откуда пациент, — говорит первый заместитель начальника отдела здравоохранения Гродненского облисполкома Наталия Антонович. — Бывают и перевозки пациентов между учреждениями. Не всегда в одной больнице есть нужные специалисты или оборудование. Иногда надо сделать МРТ, какие-то другие обследования или нужна консультация узкого специалиста. В таком случае перевозка обоснованна. Что касается конкретного случая, то на данный момент комиссия разбирается со всеми обстоятельствами.

По словам врачей, дедушка Анатолия Мышкевича обслуживался в Гродно с 2012 года. За прошлый год к нему 46 раз приходили врачи. Он был обеспечен лечением, также в прошлом году был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

— В соответствии с Законом о здравоохранении, каждый человек, переезжая по территории Беларуси, имеет право на медицинскую помощь. Человек берет открепление в той поликлинике, где обслуживался и прикрепляется к территориальной поликлинике в городе, где будет временно или длительно проживать. Если человек льготник, то ему будут выписаны рецепты теми специалистами территориальной поликлиники, куда он приехал. Сейчас в Гродно таких прикрепленных граждан ко всем поликлиникам — 23 533 человека. Из них иногородних — около 10 тысяч. Дедушка получал всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, ему корректировалось лечение. И в больницу его, кстати, забирала специализированная бригада скорой помощи, а перенаправлен он был в больницу, где есть узкие специалисты, ведь престарелый человек был в достаточно тяжелом состоянии, — рассказал главный врач Гродненской центральной городской поликлиники Александр Романчук.

Кстати, в Гродно на базе третьей больницы открыт хоспис, где есть места и дневного, и круглосуточного пребывания, а также работает выездная бригада, которая обслуживает пациентов на дому. Специалисты также оказывают психологическую помощь, в том числе и родственникам больных. По словам врачей, хоспис также обслуживает больных вне зависимости от их регистрации.

— Это не только онкология, но и любые паллиативные состояния. И тут не важно, где зарегистрирован пациент. Если нужна такая необходимость, человеку выписывается направление в хоспис, — говорит Александр Романчук.