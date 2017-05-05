Ирина Костевич. Фото из архива

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Костевич: каждый белорус в День Победы испытывает гордость за свое Отечество и народ Сотрудники и проживающие в интернате подготовили ко Дню Победы концертную программу, которая стала главным эмоциональным подарком к празднику.

6 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый человек в День Победы испытывает гордость за свое Отечество и народ, отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, которая сегодня посетила ГУ "Республиканский интернат ветеранов войны и труда" (РИВВиТ, Минский район), передает корреспондент БЕЛТА.fff5"В Беларуси каждый человек в День Победы испытывает гордость за свое Отечество и свой народ, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и преклоняясь перед ветеранами, которые сражались ради мира на земле и трудились во благо своей Родины. Сохранение исторической памяти крайне важно для будущих поколений, - подчеркнула министр. - Забота о ветеранах войны была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики. Законодательно этой заслуженной категории населения установлены различные льготы, созданы условия для достойной жизни, лечения, оздоровления, отдыха".Ирина Костевич от имени министерства вручила проживающим в РИВВиТ сладости и фрукты, пожелала счастья, оптимизма, крепкого здоровья и долгих лет. "Ветераны обладают удивительно сильной энергией и, несмотря на свой почтенный возраст, заряжают этим позитивом всех, с кем общаются", - сказала министр. Словно в подтверждение этих слов один из ветеранов пригласил Ирину Костевич на танец, и пара начала вальсировать под аплодисменты участников встречи.Сотрудники и проживающие в интернате подготовили ко Дню Победы концертную программу, которая стала главным эмоциональным подарком к празднику.Республиканский интернат ветеранов войны и труда занимает особое место в системе стационарного социального обслуживания. Первых проживающих учреждение приняло 3 июля 1974 года. Интернат расположен в Минском районе в агрогородке Ждановичи, рассчитан для проживания 180 человек, внесших весомый вклад в защиту Родины в Великую Отечественную войну и развитие народного хозяйства в послевоенные годы. В настоящее время в интернате проживает 15 инвалидов и 35 участников войны, 11 тружеников тыла, 9 бывших узников. Средний возраст проживающих - 92 года.-0-