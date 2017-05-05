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В Витебске сносят корпуса бывшего завода имени Коминтерна
06.05.2017 15:31 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске опять приступили к сносу бывших производственных корпусов станкостроительного завода имени Коминтерна. На этом месте планируют построить торговый центр.
Здания бывшего завода приобрел инвестор еще в 2008 году — для создания на его базе крупного торгово-развлекательного комплекса. Осенью 2009 года там начались работы, но закончились в середине 2010-го, хотя в том же году объект планировали ввести в строй.
Работы по сносу старых цехов возобновили весной 2013 года. Через год СМИ сообщили о том, что кипрская компания Verbant Investment Ltd планирует
Сдать под ключ объект обещали в 2016 году, но опять что-то не заладилось, и он стал очередным витебским долгостроем.
Сейчас работы на стройке возобновили, но сроков окончания строительства на паспорте объекта владельцы уже не указывают.
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В Витебске опять приступили к сносу бывших производственных корпусов станкостроительного завода имени Коминтерна. На этом месте планируют построить торговый...
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