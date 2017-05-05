В Витебске сносят корпуса бывшего завода имени Коминтерна

В Витебске опять приступили к сносу бывших производственных корпусов станкостроительного завода имени Коминтерна. На этом месте планируют построить торговый центр.

Здания бывшего завода приобрел инвестор еще в 2008 году — для создания на его базе крупного торгово-развлекательного комплекса. Осенью 2009 года там начались работы, но закончились в середине 2010-го, хотя в том же году объект планировали ввести в строй.





Работы по сносу старых цехов возобновили весной 2013 года. Через год СМИ сообщили о том, что кипрская компания Verbant Investment Ltd планирует инвестировать около 20 млн долларов в реконструкцию здания под многофункциональный торгово-развлекательный центр «Радзивилл».





Сдать под ключ объект обещали в 2016 году, но опять что-то не заладилось, и он стал очередным витебским долгостроем.

Сейчас работы на стройке возобновили, но сроков окончания строительства на паспорте объекта владельцы уже не указывают.



