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Молодежь рвалась в бой, чтобы поддержать выстоявших во время первого удара - ветеран
06.05.2017 15:35 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Молодежь рвалась в бой за старших бойцов, которые выдержали первый, самый страшный удар врага. Такое мнение высказал сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Алексей Лешков на торжественном приеме у губернатора Витебской области."В июне 1941 года мне было всего 16 лет, - вспоминает Алексей Лешков. - Накануне в комсомоле получил путевку на 26 июля ехать на Донбасс в школу фабрично-заводского обучения шахтеров. Успел там немножко поработать, а потом нас, да и все местное население, бросили копать противотанковые рвы. Бомбить нас еще не бомбили, но листовки сбрасывали. Устрашали. После эвакуации поступил в пехотное училище, но окончить не успел. Как-то в декабре 1942 года нас подняли ночью, дали зимнюю форму, погрузили в эшелоны. Собирались кинуть на Сталинград, но ставка поменяла план, и нас отправили через Москву на Западный фронт. Выгрузили на станции Кудринская - и пешком 2 дня мы шли, чтобы присоединиться к 16-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии. Именно там, за Москвой, мы увидели, что такое война. Дивизия была сильно потрепана врагом, но солдаты остановили противника. Израненные и измотанные бойцы старшего поколения были отведены от фронта на передышку. А мы, пополнение, более молодые, пошли дальше именно за них, чтобы превратить пережитое ими горе потерь и отступлений в нашу общую Победу. Мы были полны уверенности, патриотизма - нас же воспитывал комсомол, пионерские отряды. Мы рвались в бой, быстро схватывали все. Были хорошими вояками".Боевой путь, который не обошелся без ранений, привел Алексея Лешкова под Кенигсберг (современный Калининград). Но освобождать этот город молодому бойцу не довелось - его забрали в город Буй Костромской области курсантом в танковое училище. "Потому что нужно было готовить офицеров, чтобы строить новую армию. А мы - бывалые, обстрелянные, с орденами и медалями. И вот, помню, стою на посту, охраняю объект - и слышу радостные крики. Это словами не передать: война закончилась, и мы выжили, мы победили! Сегодня День Победы для меня - самый священный праздник", - заключил собеседник.-0-
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"В июне 1941 года мне было всего 16 лет, - вспоминает Алексей Лешков. - Накануне в комсомоле получил путевку на 26 июля ехать на Донбасс в школу фабрично-заводского...
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