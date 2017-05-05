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Бесплатной консультацией юристов воспользовались сотни белорусов

06.05.2017 15:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни белорусов захотели поучаствовать в акции министерства юстиции Беларуси по бесплатному консультированию юристами и нотариусами, которую ведомство проводило ко Дню Победы.

Бесплатной консультацией юристов воспользовались сотни белорусов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минюст традиционно накануне Дня Победы проводил акцию по бесплатному консультированию — обратиться в ведомство мог любой белорус, а к ветеранам специалисты выезжали на дом.

"Акция востребована, люди с удовольствием приходят и получают консультации по правовым вопросам", — заявил в субботу замглавы Минюста Николай Старовойтов.

В минувшем году в рамках подобной акции за помощью обратились 300 белорусов. В текущем году, как полагают в Минюсте, в эти дни помощь специалистов понадобилась даже большему количеству белорусов.

Подобные акции Минюст и областные управления юстиции проводят и к другим праздникам — Дню матери, Дню Конституции, Дню семьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции по бесплатному правовому консультированию востребованы белорусами, уверен замглавы Минюста Беларуси.

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