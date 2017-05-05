Бесплатной консультацией юристов воспользовались сотни белорусов

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотни белорусов захотели поучаствовать в акции министерства юстиции Беларуси по бесплатному консультированию юристами и нотариусами, которую ведомство проводило ко Дню Победы.



© Sputnik / Виктор Толочко Юрист об обеспечении внутренней безопасности в трудовом коллективе

Минюст традиционно накануне Дня Победы проводил акцию по бесплатному консультированию — обратиться в ведомство мог любой белорус, а к ветеранам специалисты выезжали на дом.

"Акция востребована, люди с удовольствием приходят и получают консультации по правовым вопросам", — заявил в субботу замглавы Минюста Николай Старовойтов.

В минувшем году в рамках подобной акции за помощью обратились 300 белорусов. В текущем году, как полагают в Минюсте, в эти дни помощь специалистов понадобилась даже большему количеству белорусов.

Подобные акции Минюст и областные управления юстиции проводят и к другим праздникам — Дню матери, Дню Конституции, Дню семьи.