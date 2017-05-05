В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай заинтересован в поставках качественной пищевой продукции из Беларуси - журналист из КНР "В Беларуси очень высокое качество пищевой продукции. Это именно то, что нужно и интересно Китаю - поставки таких продуктов", - считает журналист.

6 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Китай заинтересован в поставках качественной пищевой продукции из Беларуси. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА сотрудник Guangdong Radio and TV Station Чжан Кэ, который находится в Беларуси с пресс-туром."В Беларуси очень высокое качество пищевой продукции. Это именно то, что нужно и интересно Китаю - поставки таких продуктов. В ходе посещения агропромышленных комплексов в Минской области мы узнали, что большое количество белорусской продукции поставляется в другие страны, а Беларусь - экспортно ориентированное государство с развитым сельским хозяйством. В Китае, в свою очередь, особое внимание уделяется контролю качества пищевой продукции. Нам необходимо изучать ваш опыт в сфере сельского хозяйства", - считает журналист.По его словам, пока в магазинах КНР можно найти совсем немного продуктов белорусского производства, однако Президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней встречи с представителями китайских СМИ рассказал, что белорусская сторона сейчас занимается вопросами прохождения процедуры доступа на китайский рынок. "Надеюсь, после прохождения всех формальностей этот вопрос будет решен и ваша качественная продукция будет доступна нашим гражданам", - заметил Чжан Кэ.Он также обратил внимание, что за время встречи Александр Лукашенко ответил на самые разные вопросы, которые касались как двусторонних отношений, так и взаимодействия на уровне регионов. При этом особый акцент был сделан на практических направлениях взаимодействия.Сам пресс-тур, в котором китайские журналисты участвуют на протяжении последней недели, понравился Чжан Кэ своим многообразием. Журналистам было предложено посетить ряд белорусских и совместных предприятий, продегустировать продукцию, задать интересующие вопросы. "На каждом объекте своя обстановка и атмосфера. Общее впечатление о вашей стране - здесь очень размеренный, спокойный образ жизни, у вас легко находиться и легко работать", - добавил собеседник.-0-