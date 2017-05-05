Уникальная деревянная усадьба около Свислочи разваливается, но инвестор не спешит ее реставрировать

Шедевр деревянного зодчества — так называют имение Богуденки в поселке Порозово Свислочского района. Более 10 лет усадьба медленно, но планомерно разрушается под воздействием холода, влаги и равнодушия. Попытки привести деревянный памятник архитектуры в порядок успехом пока не увенчались. Хотя все предпосылки для этого вроде бы есть. Два года назад имение приобрел с аукциона литовско-французский бизнесмен, уроженец соседней деревни. Но приступать к строительным работам он не спешит. Руководство района даже обратилось в прокуратуру с просьбой помочь найти с инвестором общий язык, сообщает «Рэспубліка».



Фото: sb.by

На плачевное состояние усадебно-паркового комплекса в поселке Порозово Свислочского района местные власти обратили внимание уже давно. Старинное имение Богуденки — один из немногих уникальных деревянных памятников архитектуры, оставшихся на Гродненщине. Усадьба была построена в километре от агрогородка Порозово богатейшим польским помещиком Тадеушем Буттовт-Анджейковичем в середине XIX века.

Просторный дом со множеством резных карнизов, башенок и ставен площадью более 500 квадратных метров. Фасад с видом на парк имеет граненый эркер с ломаной крышей, парадное крыльцо украшают колонны с мансардой. Дом по праву считают шедевром деревянного зодчества. Ничего подобного в Беларуси больше не сохранилось. В усадьбу ведет широкая въездная аллея, еще две аллеи направляют к заросшим озерам. Парк с вековыми липами, кленами и дубами также представляет историко-культурную ценность. Правда, сегодня впечатление очень сильно портят заросли дикорастущих кустарников.



Фото: meridian28.com

В 1937 году жители Порозово решили создать в доме госпиталь с жильем для врача. События 1939 года планы нарушили. Хотя больницу в конце того же года здесь все-таки разместили. В июне сорок первого в доме поселились погорельцы. А сразу после окончания войны и до 2002 года в имении располагалась Порозовская горпоселковая больница. После ее закрытия здание даже перестали протапливать. После чего памятник архитектуры начал постепенно разрушаться. В комнатах усадьбы, где были расположены больничные палаты, отвалилась штукатурка. Наружные стены в некоторых местах прогнили насквозь. Помимо здания самой усадьбы, сохранилась также одна старинная хозяйственная постройка, стены которой выполнены из камня. Впрочем, слово «сохранилась» здесь употребляется чисто условно.

В 2010 году историко-культурный объект передали крестьянско-фермерскому хозяйству при условии восстановления усадьбы и создания объекта агротуризма. Однако вдохнуть жизнь в умирающее имение не удалось. Поиски инвестора успехом не увенчались, и тогда было принято решение продать усадьбу с аукциона. Вдруг появится рачительный хозяин? И он вроде бы появился. Два года назад памятник деревянного зодчества приобрел иностранный бизнесмен, озвучив грандиозные планы по скорому восстановлению имения.



Фото: meridian28.com

Но одно дело говорить и совсем другое — делать. Пока судьба усадьбы не дает покоя председателю Свислочского райисполкома Владимиру Онищику.

— Вынужден был обратиться в прокуратуру, — озвучил свои действия глава района. — Чтобы вместе контролировать все действия владельца усадьбы. Обещаний было очень много, а вот реальных шагов не предпринимается. Сами видите, в каком состоянии пребывает парк. Есть определенные сроки ввода объекта в хозяйственный оборот, но мы видим, что за два года не сделано ровным счетом ничего. Деньги, а это 36 700 рублей, мы получили, но это не значит, что мы не следим за судьбой историко-культурного объекта. Скоро владелец усадьбы подъедет на место и сможет лично рассказать о своих планах.

Через полчаса на аллее показался белоснежный внедорожник бизнесмена. Невысокого роста мужчина в черном пальто с меховым воротником спешит навстречу.

— Сергей, — протягивает руку бизнесмен.

— Вы владеете этой красотой?

— Можно и так сказать, хотя в этой стране немного другое отношение к собственности, — пожимает плечами Сергей Ботвич. — Я живу на две страны. Веду бизнес в Литве и во Франции. А вот родился я в соседней деревне Новый Двор. Там и сегодня живут мои родственники. Правда, мама недавно ушла из жизни. Помню, как ребенком лежал в больнице, которая располагалась в этом имении.

— А есть ли проект и когда начнутся строительные работы? — задаю собственнику конкретный вопрос.

— Понимаете, за границей к таким делам совсем другие подходы. Мы создали во Франции специальное туристическое агентство. Сначала надо просчитать все моменты. Специально приехал сюда, чтобы дать нужные указания. На месте хирургического корпуса планируем построить гостиницу экономкласса. Рядом будет ресторан «кантри-стайла», чтобы можно было делать «экшен»: быка на вертеле жарить и что-то в этом роде. Главное, чтобы была «аттракция». В основное здание нужно вкладывать немало денежных средств, поэтому его оставим на потом. Тем более есть определенные требования к его реставрации. В планах превратить основное здание усадьбы в своеобразный элитный клуб для охотников с ограниченным входом.



Фото: meridian28.com

Собственник усадьбы Богуденки уверен: усадьба уже введена в хозяйственный оборот. Он демонстрирует на планшете фото с группами охотников, которых он привозил сюда на отдых прошлой зимой. Но разве этого достаточно?

Главный специалист по музеям и охране историко-культурных ценностей управления культуры Гродненского облисполкома Оксана Коханова пока не видит серьезного повода для беспокойства: — Усадьбу Буттовт-Анджейковичей в поселке Порозово Свислочского района продали с аукциона, который был организован фондом «Гроднооблимущество». Естественно, с условием вовлечения в хозяйственный оборот в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи, а также создания на базе проданного имущества объекта туристического бизнеса с обеспечением свободного доступа к объектам историко-культурного наследия. Владельцем проведены археологические исследования, консервация здания, сделаны водостоки, отмостка, обеспечена охрана. Проведение ремонтно-восстановительных работ пока не началось. Но в этом плане тоже видны подвижки. В январе нынешнего года состоялось заседание с участием собственника, на котором утвердили график проведения работ с ежеквартальным отчетом. Это практически пошаговая инструкция к действию. Также к собственнику усадьбы уже были применены штрафные санкции, что также послужит определенным стимулом к действию. Однако, на мой взгляд, здесь очень важно не переборщить. Недавно вот возвратили в собственность государства Гродненский пивзавод. Теперь нужно вновь решать его судьбу.

Специалисты по охране историко-культурного наследия Гродненщины не скрывают: в марте нынешнего года вновь начались проверки состояния объектов, представляющих ценность для истории. В том числе с участием прокуратуры. Говорят, что положительные примеры есть и их немало. Но расслабляться не стоит. Важно наладить четкий контроль, особенно со стороны местных исполкомов, за соблюдением требований по охране объектов, имеющихся в каждом из семнадцати районов Гродненщины.