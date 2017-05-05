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Белорусские военные провели штабную тренировку инженерных войск

06.05.2017 16:16 — Новости Общества | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные провели совместную штабную тренировку инженерных войск. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.Под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил - начальника управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковника Андрея Куракова на базе 2-й инженерной бригады была проведена совместная штабная тренировка инженерных войск по теме "Планирование инженерного обеспечения войск". Главной целью тренировки являлось совершенствование навыков офицеров инженерных войск по рациональному планированию применения подчиненных воинских частей (подразделений)."Участие принимали офицеры управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил, начальники инженерных служб оперативных командований, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций, управлений инженерных воинских частей. В ходе тренировки была осуществлена детализация расчетов на выполнение задач инженерных войск", - отметили в Минобороны.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Главной целью тренировки являлось совершенствование навыков офицеров инженерных войск по рациональному планированию применения подчиненных воинских частей...

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