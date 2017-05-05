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Белорусско-египетский семинар по научно-техническому сотрудничеству пройдет в НАН 11 мая

06.05.2017 16:13 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусско-египетский семинар по научно-техническому сотрудничеству пройдет в НАН 11 мая
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный белорусско-египетский семинар по научно-техническому сотрудничеству пройдет в Национальной академии наук Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.Для участия в форуме в Минск прибывает представительная делегация египетских научных кругов во главе с президентом Египетской академии научных исследований и технологий Махмудом Мохаммедом Сакром. В составе делегации египетских ученых - представители таких крупных научных центров, как Наукоград Зевайлы, Национальный научно-исследовательский центр, Центральный металлургический научно-исследовательский институт, Сельскохозяйственный научно-исследовательский центр, Министерство научных исследований.Планируется рассмотреть широкий спектр перспективных направлений белорусско-египетского сотрудничества в области науки и техники, а также механизмы их реализации. Члены делегации научных кругов Египта собираются посетить НПЦ НАН Беларуси по животноводству, НПЦ НАН Беларуси по земледелию, ГНПО порошковой металлургии, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Физико-технический институт и Институт химии новых материалов НАН Беларуси.Во время визита Президента Беларуси в Египет 16 января 2017 года было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий. Документ подписали председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и президент Египетской академии научных исследований и технологий Махмуд Мохаммед Сакр. Соглашение предусматривает активизацию сотрудничества между научными учреждениями для решения научных вопросов, представляющих взаимный интерес.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Для участия в форуме в Минск прибывает представительная делегация египетских научных кругов во главе с президентом Египетской академии научных исследований и...

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