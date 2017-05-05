Стимул к активной жизни и новым проектам

На прошлой неделе в Старое Село заглянули представители посольства Федеративной Республики Германия в Беларуси и познакомились с работой отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района».

Территориальный центр социального обслуживания населения района и посольство ФРГ связывает тесное сотрудничество. С мая по октябрь 2016 года реализовывался их совместный социальный проект «Стимул», нацеленный на физкультурно-оздоровительную реабилитацию людей с инвалидностью. В рамках проекта посольство выделило более 5600 рублей на оснащение отделения дневного пребывания для инвалидов в Старом Селе спортивным инвентарем и оборудованием. Благодаря финансовой помощи были закуплены палки для скандинавской ходьбы, фитболы, гимнастические коврики, велотренажер, наборы спортивно-досуговых игр и другие приспособления, которые с удовольствием сегодня используют подопечные отделения.

Особой популярностью у них пользуются самокаты и настольный теннис, а в теплое время года – уличные тренажеры, максимально адаптированные для людей с ограниченными возможностями.

Во время своего рабочего визита в Прибужье заместитель главы миссии посольства ФРГ в Беларуси Аня Лютер и сотрудник отдела экономики Валерия Шантор смогли воочию убедиться в том, что совместный проект действительно стал отличным стимулом для жителей района с инвалидностью приобщиться к спорту и активному образу жизни.

В рамках экскурсии, которую провела заведующая отделением Оксана Веремеюк, гости стали свидетелями дружеского матча по настольному теннису, заглянули в реабилитационно-трудовую мастерскую, где молодые люди работали на полиграфическом оборудовании, и посетили кружок декоративно-прикладного творчества. Особенно сильное впечатление на представителей Посольства произвели творческие работы прибужцев, в которых они, вопреки физическим недугам, могут выражать свой внутренний прекрасный мир.

Как рассказала Оксана Владимировна, сегодня социальный пункт посещают 25 людей с инвалидностью первой и второй группы, из разных населенных пунктов района. Здесь происходит их адаптация и интеграция в общество, они обучаются основам самообслуживания, развивают трудовые и творческие навыки. В настоящее время в отделении действуют шесть кружков: кулинарный, краеведческий, театральный, декоративно-прикладного творчества, кружки по фотоделу и растениеводству. Кроме того, для них проходят занятия в компьютерном классе. И все же самое главное, что получают здесь молодые люди – возможность жить насыщенной жизнью, общаться, заводить друзей и даже заводить семьи. Все условия для этого создает сплоченный коллектив, члены которого отличаются не только профессионализмом, но и высокими душевными качествами. По-семейному теплой атмосферой, царящей в отделении, не могли не проникнуться и представители немецкого посольства.

– Людям с инвалидностью здесь, на самом деле, оказывается такая большая поддержка! Знакомство с вами оставило большое впечатление. Здесь очень хорошая, дружественная и профессиональная атмосфера, и это греет сердце, – поделилась впечатлениями от увиденного Аня Лютер.

Она отметила большую помощь, которая оказывается белорусам с инвалидностью со стороны государства, пожелала успехов в работе территориальному центру и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь признательность за содействие в реализации проекта «Стимул» представителям Посольства ФРГ выразили заместитель председателя райисполкома Павел Волынец и директор территориального центра Светлана Михайловская. В обратный путь гости отправились не с пустыми руками: Благодарственное письмо ТЦСОН и сувениры, созданные руками прибужских инвалидов, будут напоминать им о поездке в Брестский район.

«Стимул» стал первым значимым социальным проектом, реализованным территориальным центром нашего района совместно с зарубежными партнерами. После него были победы еще в двух. В рамках одного из них – проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» – будет реализована местная инициатива «Популяризация здорового и активного образа жизни для жителей сельской местности Брестского района », согласно которой будет создана и благоустроена оздоровительная площадка на территории, прилегающей к отделению дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН в Старом Селе. По словам Светланы Михайловской, реализация этой инициативы не только расширит возможности учреждения, но и позволит в полной мере использовать спортивный инвентарь и оборудование, которые были приобретены благодаря «Стимулу». Следует сказать, что к запланированным работам приступят уже этим летом, после того как произойдет процедура передачи земли территориальному центру от ОАО «СГЦ «Западный». Однако на этом здесь останавливаться не намерены. Как заверила Светлана Александровна – в запасе еще много интересных и полезный идей, реализация которых позволит сделать жизнь людей с инвалидностью в Брестском районе лучше и ярче.

Алеся ПАШКЕВИЧ, фото автора