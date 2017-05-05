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Память о Великой Победе и в новом веке объединяет людей доброй воли - Равков
06.05.2017 16:41 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Память о Великой Победе и в новом веке объединяет людей доброй воли. Об этом сегодня заявил министр обороны Андрей Равков на торжественном собрании во Дворце Республики, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.Министр отметил, что Великая Отечественная война не имеет аналогов в мировой истории по масштабу, вовлеченным ресурсам, уровню сопротивления врагу, жертвенности народов, которые победили фашизм. "Память о Великой Победе сегодня остается той мощной силой, которая и в новом веке объединяет всех людей доброй воли, является важным фактором, сдерживающим порождение реваншистских амбиций", - сказал Андрей Равков."Именно поэтому мы вновь обращаемся к нашему героическому прошлому, бережем священную память о поколении победителей, защищаем историческую правду о Великой Победе", - добавил он. Как подчеркнул министр, Великая Победа - это торжество морального духа народа, не сломленного фашизмом. Андрей Равков отметил символичность того, что именно БССР стала одной из стран - учредительниц Организации Объединенных Наций. Этот факт стал признанием той огромной роли, которую сыграл белорусский народ в победе над фашизмом. Для современной Беларуси Великая Победа - это непреходящая национальная гордость. "Это основа нашего патриотизма", - убежден Андрей Равков.Обращаясь к находящимся в зале участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, труженикам тыла, Андрей Равков заверил, что нынешнее поколение гордится их подвигом и будет достойным его. "В современных условиях мы сделаем все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность на белорусской земле", - резюмировал глава оборонного ведомства.-0-
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"Именно поэтому мы вновь обращаемся к нашему героическому прошлому, бережем священную память о поколении победителей, защищаем историческую правду о Великой...
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